Tiene 'Oppenheimer' un triunfo explosivo en los Óscar

Agencia Reforma

Los Ángeles, EU.- Oppenheimer, la taquillera cinta sobre el creador de la bomba atómica, se llevó siete premios Óscar, incluyendo Mejor Película, en la ceremonia 96 realizada en el Teatro Dolby.

El filme, que había arrasado en la temporada de premios, también obtuvo las estatuillas de Director (Christopher Nolan), Actor (Cillian Murphy), Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Edición, Fotografía y Música Original.

Emma Thomas, productora de la cinta y esposa de Nolan, aceptó el principal premio de la noche.

"Todos los que hacemos películas soñamos con este momento", dijo Thomas antes de hablar sobre la genialidad de su esposo.

Nolan le agradeció a su pareja, también, al recibir el Óscar de director.

"La increíble Emma Thomas, productora de todos nuestras películas y todos nuestros hijos, te amo", señaló durante su discurso.

Murphy dijo que le debía más de lo que podría agradecer al matrimonio Nolan, mientras que un carismático Downey Jr. expresó que él necesitaba más de la película que el equipo de Oppenheimer de él.

"Le dedico el premio a los que hacen la paz", expresó Murphy al terminar su discurso.

"Quiero agradecer a mi terrible niñez y a la Academia, en ese orden", señaló Downey Jr en su oportunidad.

Emma Stone ganó el premio de Actriz por el filme de fantasía sobre la liberación femenina Pobres Criaturas (Poor Things), y fue recibida por cinco triunfadoras previas, mecánica que se usó para entregar los premios de actuación.

"Las mujeres en el escenario son increíbles, y las mujeres en esta categoría, comparto esto con ustedes", dijo.

Da'Vine Joy Randolph fue reconocida como Actriz de Reparto por su papel de una cocinera en duelo en Los Que Se Quedan (The Holdovers) y recibió una larga ovación de pie.

"Empecé como cantante. Y mi madre me dijo: 'Cruza la calle al departamento de teatro. Hay algo ahí para ti'. Le agradezco por eso", dijo emocionada.

Guion Original fue para el matrimonio conformado por Justine Triet y Arthur Harari, de Anatomía de una Caída (Anatomie d'une Chute), mientras que Cord Jefferson se llevó el de Guion Adaptado por Ficción Estadounidense (American Fiction).

Canción fue para Billie Eilish y Finneas O'Connell por "What Was I Made For?", de Barbie.

El filme japonés El Niño y la Garza (Kimitachi wa Do Ikiru ka) se llevó el premio de Película Animada, aunque su director Hayao Miyazaki y el productor Toshio Suzuki no acudieron a la ceremonia.

Entre las reuniones del pasado, la de Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito de Gemelos (Twins) fue de las más aplaudidas.

La noche tuvo sus toques políticos, como cuando el director Jonathan Glazer recibió el Óscar de Película Internacional por Zona de Interés, representante de Reino Unido.

"Nuestro filme muestra donde la deshumanización nos lleva a lo peor", dijo antes de referirse al conflicto en Gaza.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando el director Mstyslav Chernov afirmó que cambiaría el Óscar que acababa de ganar, por el documental 20 Days in Mariupol, porque Rusia no hubiera invadido Ucrania.