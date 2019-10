Tiene Rulli actuación legendaria

Ciduad de México.- Le costó jornadas laborales de 12 horas diarias durante ocho meses, muchas escenas de acción, entrenamiento en artes marciales y dar vida a un personaje frío, que casi no expresa sus sentimientos, pero con El Dragón, Sebastian Rulli demuestra que no es sólo un galán de telenovelas.

"Fue un test completo de todo lo que tenía adentro. Ahora sí que el público dirá si cumplí o no. Si tuve mi buena nota de superado o de menos 10", compartió Rulli en entrevista telefónica.

El argentino protagoniza la historia creada por Arturo Pérez-Reverte y producida por Patricio Willis, quienes hace años fueron los artífices de La Reina del Sur.

Se trata de un proyecto que estrena el lunes por Univisión en Estados Unidos y el viernes por Netflix para el resto de los territorios a los que llega la plataforma, en la primera producción de Televisa que estrenará primero por internet antes de su transmisión en televisión.

El actor admitió que será un parteaguas en su carrera, por tratarse de algo muy diferente a lo que ha hecho, y más que una consagración, espera que sea el inicio de una diversificación.

"Espero no llegar a sentir que un proyecto es el que te consagra y ahí se acabó. Es una lucha todos los días, todos los proyectos tienen que imponer su debido respeto y eficiencia.

"Toda mi experiencia está explayada en este proyecto, y todo lo que me falta por aprender también", agregó.

En la historia, el actor interpreta a Miguel Garza, el nieto de un poderoso narcotraficante mexicano que, para su protección, es enviado a vivir a Japón.

Después de 20 años, deberá regresar a México para tomar el liderazgo del negocio familiar, pero su verdadera intención será transformarlo en algo lícito, por lo que se ganará muchos enemigos.

"Estoy en contra del empoderamiento de los villanos, de las personas que en un ambiente oscuro, de violencia, generan un camino a seguir para las nuevas generaciones.

"Soy un padre que quiere que mi hijo tenga buenos ejemplos. Como actor creo que tenemos, algunos, un poco de conciencia y ganas de dejar un mensaje positivo en la sociedad", sostuvo Rulli.

La producción se grabó en locaciones de Japón, España, Estados Unidos y México, y el actor tuvo que tomar clases de aikido antes de comenzar y hacer sus escenas de memoria.

"Lo disfruté al máximo. Ha sido agotador, eso no se puede negar. Ha sido una producción muy demandante, no hemos parado, no ha sido para nada espaciosa, el ritmo de grabación fue siempre intenso, creo que por eso el resultado.

"Es un proyecto del cual se espera muchísimo, hay muchas expectativas. En lo personal me quedo tranquilo que mi forma de ser y entrega fueron absolutas".