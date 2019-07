Tiene 'Stranger Things' audiencia récord

Ciudad de México.- La tercera temporada de Stranger Things acumuló una audiencia récord durante sus primeros cuatro días en Netflix, reportó The Hollywood Reporter.

Según datos de la plataforma de streaming, 40.7 millones de cuentas han visto al menos una parte de la tercera entrega de la serie, es decir, al menos el 70 por ciento de un episodio, por lo que se convirtió en la audiencia más grande para una producción original.

En comparación, la productora informó que en abril, The Umbrella Academy fue vista por 45 millones de usuarios durante su primer mes, mientras que Sex Education y You alcanzaron 40 millones de vistas durante sus primeros dos meses en el catálogo de Netflix.

La plataforma también informó que 18.2 millones de suscriptores ya terminaron la nueva temporada de Stranger Things, que consta de ocho episodios.