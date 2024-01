Tienen Globos de Oro una noche atómica, lideró 'Oppenheimer'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Oppenheimer, la película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, se alzó como la gran ganadora en la 81 Entrega del Globo de Oro, con cinco estatuillas.

La cinta, que consiguió 952 millones de dólares en la taquilla mundiales, se llevó los premios de Mejor Drama, Director para Nolan, Actor para Cillian Murphy, Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Música Original para Ludwig Göransson.

"La única vez que estuve en el escenario aquí fue para aceptar el premio (póstumo) de Heath Ledger (2009, por El Caballero de la Noche)", recordó Nolan al recibir el premio de Director, "pensé que sería más fácil aceptarlo para mí".

El cineasta británico dijo que lo recibía en nombre de todo su equipo, antes de mencionar a todos sus colaboradores del filme.

Murphy alabó el trabajo visionario de Nolan, al recibir el premio de Actor.

Downey Jr. ganó el tercer Globo de su carrera (sus anteriores fueron por Ally McBeal y Sherlock Holmes), pero ahora lo hizo por un papel serio, por el que, mencionó sobre el escenario, recibía comentarios de que lucía irreconocible.

Pobres Criaturas se quedó con las categorías de Mejor Comedia o Musical y Actriz de ese rubro para Emma Stone.

Es el segundo Globo de su carrera para Stone (antes lo ganó por La La Land), quien mencionó en el escenario que el personaje de la nueva cinta le hizo ver la vida de manera diferente.

Barbie se llevó los premios de Logro Cinematográfico y de Taquilla, que se entregó por primera vez este año, y Canción para Billie Eilish y Finneas O´Connell por "What Was I Made For?".

"Para todos las personas del planeta que se vistieron para ir al mejor lugar de la tierra: el cine", dijo su protagonista, Margot Robbie, al aceptar el premio de taquilla.

Los que se Quedan consiguió los premios de Actor de Comedia para Paul Giamatti y Actriz de Reparto para Da'Vine Joy Randolph.

"Es una película sobre un maestro, interpreto a uno y vengo de una familia de maestros, los maestros son buenas personas, hay que respetarlos. Esto es para ellos", expresó Giamatti.

Lily Gladstone fue reconocida como Actriz de Drama por Los Asesinos de la Luna y parte de su mensaje lo dijo en dialecto nativo americano.

Habló sobre su triunfo histórico y de la importancia de la representación en pantalla.

La francesa Justine Triet sorprendió al obtener el premio de Guion por Anatomía de una Caída, que también se llevó el premio de Película Internacional.

El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki, consiguió el galardón de Película Animada; fue el primer Globo de Oro para el artista japonés, ausente del evento.

Un escenario más grande al de años anteriores fue utilizado para darle un look diferente a la premiación, pero no todo lo nuevo funcionó.

El comediante Jo Koy, quien condujo la ceremonia, batalló para prender con sus chistes, y fue destrozado en redes sociales por sus intervenciones.

En televisión las categorías de Drama fueron dominadas por Succession al llevarse las estatuillas de Mejor Serie, Actor para Kieran Culkin y Actriz para Sarah Snook, además de la categoría de Actor de Reparto de para Matthew Macfadyen.

The Bear se llevó los tres premios de Comedia: Serie, Actor para Jeremy Allen White y Actriz para Ayo Edebiri.

Mientras que Beef arrasó con sus categorías, al llevarse Mejor Serie Limitada, Actriz para Ali Wong y Actor para Steven Yeun.

La nueva categoría de Stand-Up Performance fue para Ricky Gervais por Armageddon.

Los deja fríos su humor

En su monólogo de apertura, muy criticado en redes, el comediante Jo Koy se metió con la realeza, Taylor Swift, Robert De Niro, Martin Scorsese y la duración de Oppenheimer.

* "A Enrique y Meghan Markle les pagaron millones por no hacer absolutamente nada, y eso es sólo por Netflix".

* "¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift".

* "¿Dónde está sentado tu pene?", preguntó a Barry Keoghan, quien baila desnudo en Saltburn.

* "¿Cómo la dejaste embarazada a los 80 años?", preguntó a Robert De Niro, quien se convirtió en padre el año pasado.