Tienen MTV EMAs 2019 brillo femenino

Sevilla.- Premios y varias actuaciones musicales fue como se vivió la ceremonia de los MTV Europe Music Awards 2019.

Tras el inicio musical con Dua Lipa, y la primera aparición de la conductora de la noche Becky G, llegó el primer premio a Mejor Artista Pop para Hals.

Mabel, Niall Horan, y Akon a dueto con Becky G se apoderaron del escenario en el FIBES, Centro de Convenciones y Exposiciones de Sevilla.

La intérprete de "Sin Pijama" y su colega hicieron un carnaval con "Como No".

Rosalía, J. Balvin y El Guincho se llevaron el reconocimiento a Mejor Colaboración por "Con Altura".

Mientras que Mejor Artista Rock se lo llevó Green Day, superando a 1975 y Pánic at the Disco, entre otros.

"Queremos dedicar este premio a nuestros niños que están en casa. ¡Viva España!", dijo Bill Joe, el vocalista.

Fueron varios los reconocimientos que sólo se mencionaron y no fueron entregados en vivo, como Mejor Hip-Hop, para Nicki Minaj; Mejor Canción, Billie Eilish; Mejor Artista, para Shaw Mendes; Mejor Electrónica, Martin Garrix, y Mejor World Stage, para Muse.

La intérprete de "Bad Guy" también se llevó el premio de Mejor Artista Nuevo, en tanto que el reconocimiento especial Ícono Rock fue para Liam Gallagher.

"Quiero agradecer a MTV por reconocer mi genialidad", dijo el ex integrante de Oasis.

El último premio de la noche, Mejor Video, fue para Taylor Swift por "Me".

"Gracias a los fans que hacen de mi vida mucho más divertida. No tenían que votar por mí, pero gracias", expresó la cantante a través de un video.

La ceremonia inició en punto de las 14:00 horas, tiempo de México, con el show de Dua Lipa, quien interpretó "Don't Start Now", su nuevo sencillo, del cual hace poco lanzó el video.

Sobre el escenario, diseñado por Julio Himede, también actuó Rosalía y Niall Horan.

El sábado, Green Day sirvió de preludio para la celebración de se realizó este domingo con el concierto que dio en la Plaza de España en el MTV World Stage.

Mientras que otros artistas con Love of Lesbian, Viva Suecia y León Benavente también formaron parte de las actividades previas y que contribuyeron más a la naturaleza creativa y musical de esta ciudad española.

La gala duró un par de horas y previo a este personalidades como Abraham Mateo, Sofía Reyes y el brasileño Pablo Vittar desfilaron por la alfombra donde fueron recibidos por aproximadamente 500 fans que presenciaron su paso, con selfies y uno que otro autógrafo.

LISTA COMPLETA DE GANADORES



Mejor Video: Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Mejor Artista: Shawn Mendes

Mejor Canción: Billie Eilish por "Bad guy"

Mejor Artista Local: Lola Índigo

Mejor Colaboración: Rosalía, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Mejor Artista Revelación: Billie Eilish

Mejor Artista Pop: Halsey

Mejor Actuación en Vivo: BTS

Mejor Artista Rock: Green Day

Mejor Artista de Hip Hop: Nicki Minaj

Mejor Artista Alternativo: FKA Twigs

Mejor Artista de Electrónica: Martin Garrix

Mejor Push: Ava Max

Mejor Artista World Stage: Muse Bilbao, ESPAÑA 2018

Mejor Look: Halsey

Mejores Fans: BTS

Mejor Actuación en Estados Unidos: Taylor Swift

Mejor Actuación en Reino Unidos: Little Mix

