Tina Galindo me dio el ser sin parirme.- Daniela Romo

Cd. de México.-Daniela Romo recordó a la productora Tina Galindo, quien falleció este martes a los 78 años, como la persona que más la influyó durante 44 años y quien, incluso le dio la vida.

"Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas y especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser, sin parirme", dijo Romo con la voz entrecortada afuera de la funeraria.

La intérprete de "Yo No Te Pido la Luna" destacó el profundo impacto que Galindo tuvo en su vida, recordando su apoyo inquebrantable y su influencia en su carrera artística.

"Es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana, porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mi", agregó Romo.

La también actriz afirmó que sí se pudo despedir de la productora teatral, momento en donde expresó su amor y admiración por ella.

"Su esencia está en nosotros, en todos nosotros que hemos recorrido el camino con ella, que la hemos amado, que la llevaremos siempre", aseveró con profunda emotividad.

Daniela Romo recordó como Tina Galindo la apoyó cuando fue diagnosticada con cáncer de mama y fue sometida a diferentes tratamientos.

"Ella me acompañó en todo mi trayecto y nunca terminaré de agradecerle, como me apoyó, como me ayudó, como me cuidó", expresó.

Finalmente, la cantante informó que ya se está planeando un homenaje a la productora de obras como Nadando con tiburones, Network, El Marido Perfecto, Escape Room, La Obra que Sale mal, entre otras.

"La despido con todo el amor que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en el corazón", declaró Romo.