Tiziano Ferro se divorcia de Victor Allen

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tiziano Ferro sorprendió a sus seguidores al anunciar que desde hace meses se separó de su pareja Victor Allen y que ya han comenzado un proceso de divorcio, pues hasta hace unas semanas se les había visto juntos durante la promoción de la novela del cantante, que ahora tendrá que posponer.

"Mis queridos amigos: siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, me emocioné muchísimo con la idea de presentarles este libro. Pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación.

En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi marido Victor, en silencio y aislamiento. Recientemente, he iniciado un proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos, ni dejarlos atrás, porque están predominantemente bajo mi cuidado", comentó el cantante.

El intérprete de "Tardes Negras" aseguró que siempre pone por delante a sus fans, pero en esta ocasión al tratarse de sus hijos tendrá que cancelar la presentación de su novela, pues debe concentrarse en ellos.

"Ustedes son extremadamente importantes para mí. Por eso, en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira de verano por mi problema en las cuerdas vocales. Pero ahora el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos. Decepcionar a mi público me rompe el corazón. Pero, en este momento, debo concentrarme en mis bebés... Les estoy abriendo mi corazón, tal y como siempre lo he hecho, y espero su comprensión y su apoyo, mientras atravieso este momento tan difícil en mi vida", terminó.

Victor Allen y Tiziano Ferro se casaron en 2019 en una ceremonia íntima, dos años después adoptaron a una niña y un niño.