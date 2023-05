Toca Luis Estrada la cima de Netflix con '¡Que Viva México!'

CDMX.- El cineasta Luis Estrada siempre lo tuvo claro: su más reciente filme, ¡Que Viva México!, sería su gran fracaso o un éxito... y con su estreno en Netflix el pasado 11 de mayo ocurrió lo segundo.

Hasta este miércoles, es la película mexicana con una mejor apertura en la plataforma con 14 días en el número 1 en México (superando al éxito Mother, con Jennifer Lopez), sumando más de 20 millones 340 mil horas de visionado del 15 al 21 de mayo, y dentro del top 10 en 33 países como Estados Unidos, España, Grecia, Arabia Saudita y Taiwán, entre otras.

Lo destacable es que estos números se obtuvieron sin publicidad por parte de la compañía streaming, a la que Estrada compró los derechos de exhibición comercial para estrenarla en cines el pasado 23 marzo.

"Yo no puedo hablar por Netflix, sería bueno que ellos den su punto de vista, pero ellos sabrán por qué hacen las cosas y qué estrategias siguen y cómo las siguen. Yo tenía la certeza de que en México la película iba a ser una bomba, pero nunca, ni el mejor de mis sueños, me imaginé que pudiera tener un impacto global como el que está teniendo.

"Y lo que es más paradójico es que mis amigos y socios de Netflix no se imaginaron que la película iba a estar siendo vista con mucho interés en países tan insólitos en Europa como Croacia, Serbia, en fin... que dan un panorama que no esperábamos nadie, de verdad, me hace muy feliz", cuenta el realizador a Gente.

Lo que es un hecho, destaca el autor de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta, es que tras estos números, que actualizados hasta este martes dan más de 14 millones de espectadores, ¡Que Viva México! deja el listón muy alto al cine nacional y al hablado en español en la era del streaming.

En cines, donde se exhibió en más de 3 mil 500 salas, la sátira política sobre la llamada "Cuarta Transformación" estelarizada por más de 40 actores encabezados por Damián Alcázar, Joaquín Cosío y Poncho Herrera, sumó más de 74 millones de pesos de taquilla con más de un millón de espectadores.

En postpandemia, esto la posiciona, hasta ahora, en el segundo lugar de las más taquilleras de 2023, lo que estima Estrada, representó una buena experiencia para la distribuidora (Sony).

"Insisto, ojalá hubieran habido mejores números, pero si ves lo que está pasando con el cine mexicano de 2020 a la fecha, pues son muy buenos números. Además, hay una lectura objetiva del desempeño por sala, boletos vendidos...

"Pero sigo insistiendo en que el cine debe tener esa especie como de aduana para quien quiera verlo en las mejores condiciones posibles, lo haga. De modo el cine sólo se puede ver en el cine", resaltó el realizador..