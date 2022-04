Toca Silk Sonic el cielo en gala de los Premios Grammy

CDMX.- En su nueva faceta, ahora como parte del dúo Silk Sonic, Bruno Mars no pierde potencia: conquistó ayer a los Grammy, que le otorgaron junto a Anderson .Paak premios en categorías tan relevantes como Grabación del Año y Canción del Año por "Leave the Door Open".

La dupla, también reconocida en Actuación R&B y Canción R&B, fue también el primer número musical la noche de este domingo en la gala 64 de los premios, perfilando una velada explosiva en el MGM Garden Arena de Las Vegas.

Olivia Rodrigo, sensación de 19 años por su disco Sour, también destacó al ser reconocida como Mejor Artista Nuevo, Álbum Pop Vocal y Acto Pop Solista, y demostró su talento al cantar "Drivers License".

El jazzista Jon Batiste, quien dirige la banda de The Late Show With Stephen Colbert, fue el gran triunfador, pues acabó con cinco gramófonos, incluido Disco del Año por We Are.

"Creo que no hay mejor músico, mejor artista. Las almas creativas son subjetivas y una persona las alcanza cuando las necesita a través de una canción. Simplemente, quiero inclinar la cabeza y dar las gracias. Esto es para los artistas, sigan siendo ustedes", agradeció.

La ceremonia televisada duró tres horas y media, pese a que la mayoría de los premios se entregaron previamente, pero la energía jamás bajó, pues los actos musicales fueron diversos.

En español, J Balvin entonó su tema "Qué Más Pues?; los surcoreanos sensación BTS hicieron lo propio con su hit "Butter"; y Justin Bieber cambió el ritmo de su canción "Peaches".

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters que falleció hace una semana, fue homenajeado en la gala, primero por Billie Eilish, quien al cantar "Happier than Ever" llevó una playera negra con el rostro del músico.

Los Foo no actuaron ayer, como se tenía previsto, pero ganaron tres Grammy (Mejor Álbum de Rock, Actuación de Rock y Canción de Rock), que si bien no fueron entregados en la transmisión, sí fueron mencionados antes del In Memorial, donde Hawkins fue el primero en aparecer.

Como homenaje a las vidas que se han perdido en Ucrania por la invasión de Rusia, John Legend entonó su nueva canción, "Free", junto con músicos ucranianos y hasta con una poeta.

El acto fue precedido por un discurso del Presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, quien había pedido que le dieran espacio para hablar hace unos días en los Óscar, algo que no ocurrió.

"¿Qué es más opuesto a la música? El silencio de las ciudades arruinadas y de los muertos. Defendemos nuestra libertad, vivir, amar, sonar. En nuestra tierra, estamos luchando contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas, el silencio de muerte. Nosotros llenamos el silencio con música", dijo Zelensky.

El humor tampoco faltó en la maratónica entrega, pues en la primera parte no televisada el comediante Nate Bargatze subió a presentar un premio con un casco, en referencia al golpe que Will Smith dio en el Óscar a Chris Rock la semana pasada.

"Dijeron que los comediantes tienen que usar estos ahora en las entregas de premios durante las partes de broma. Ni siquiera cubre la cara, sólo enfoca dónde me golpearían", bromeó Bargatze.

RECONOCEN A CHENTE

Vicente Fernández ganó de forma póstuma el Grammy a Disco Regional Mexicano por su álbum A Mis 80's y apareció en el In Memoriam de la gala.

"El Charro de Huentitán" fue el único mexicano premiado esta edición, pues en Álbum de Rock Latino o Alternativo, donde competía Zoé, se reconoció a Juanes, mientras que los guitarristas Rodrigo y Gabriela no recibieron premio.