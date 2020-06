Tocará su violín por el país

Cortesía / Laura Michelle Hernández Sánchez

Chihuahua— La violista y cantante chihuahuense Laura Michelle Hernández Sánchez, alumna del Centro de Estudios Musicales, fue seleccionada para integrar la Orquesta Sinfónica Infantil de México en su edición 2020, en la sección de violines segundos, en entrevista para El Diario emocionada platicó sobre su pasión por la música y de esta gran experiencia.

A sus 16 años, Laura aseguró que su gran pasión desde que tiene uso de razón siempre ha sido la música y sus padres siempre le brindaron todo el apoyo y motivación de seguir adelante con sus sueños.

“Desde que tenía cuatro años de edad siempre me ha gustado mucho cantar y mis papás vieron mi gusto por la música, me ponía los karaokes para cantar, porque en todo momento me mantengo cantando y fue a los ocho años que mi papá me mostró a una violinista y me empezó a llamar mucho la atención y así comenzó mi pasión por este instrumento y fue tanto mi interés que mis papás no dudaron en comprarme mi primer violín, y precisamente en la casa de música que adquirieron el violín el señor les comentó del Centro de Estudios Musicales y así comencé mis estudios”, relató.

La Orquesta Sinfónica Infantil de México en su edición 2020 a reunirá un número aproximado de 140 destacados niños y jóvenes ejecutantes de varios instrumentos sinfónicos, quienes serán acreedores a una beca del cien por ciento. Asimismo, se incluyen una serie de actividades para la OSIM en el transcurso del verano, como son talleres de restauración de instrumentos, clases magistrales, además del acceso a profesores especializados de cada uno de los instrumentos sinfónicos en el campamento intensivo de estudio.

La selección

En semanas pasadas, docentes del programa “Música en mi escuela” se dieron a la tarea, a través de la sana distancia, de atender a los estudiantes con el interés y nivel requerido para audicionar y buscar un lugar en la OSIM 2020.

Los aspirantes enviaron sus audiciones a la Ciudad de México, con el fin de que un grupo de maestros eligieran de entre más de 900 solicitudes de todo el país a los participantes de este año.

“Fue una emoción que aún sigo sintiendo al ver los resultados donde apareció mi nombre, minutos después me llamó mi profesor y me confirmó que sí había quedado me felicito y yo sigo emocionada de que todo el esfuerzo valió la pena”, dijo contenta.