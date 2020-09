¡Toda la saga de Rocky llega a Netflix!

Netflix ha dado a conocer lo nuevo que tendrá la plataforma para este próximo mes de octubre.

Prepárate porque viene muuy renovado y justo para celebrar el Día de brujas.

Además de nuevas temporadas de How to Get Away With Murder, Flash, Arrow, La Universidad para Sordos y Buenos días, Verónica, se estrenarán Emily en París, The Alienist: el ángel de la oscuridad, Alguien tiene que morir, Gambito de Reina, La Maldición de Bly Manor , Grand Army, Distanciamiento Social, entre otras.

Esta es la lista completa de series que renuevan temporada o llegan a Netflix y las fechas en las que serán estrenadas.

-La esposa que conozco: Temporada 1 (1/10/2020)

-How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020)

-Buenos días, Verônica (1/10/2020)

-Emily en París (2/10/2020)

-La universidad para sordos (9/10/2020)

-La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

-Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

-Distanciamiento social (15/10/2020)

-Alguien tiene que morir (16/10/2020)

-La Revolución (16/10/2020)

-Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

-Grand Army (16/10/2020)

-Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

-No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21/10/2020)

-The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

-Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020)

-Gambito de reina (23/10/2020)

-Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

-Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

Por otra parte, respecto a las películas que llegarán a la plataforma, destaca IT (Eso), a tiempo para celebrar Halloween en pandemia.

Estos son todos los filmes que podrás disfrutar en Netflix a partir de octubre.

-El rescate (1/10/2020)

-Pacto criminal (1/10/2020)

-Batman: El caballero de la noche (1/10/2020)

-El agente de C.I.P.O.L. (1/10/2020)

-Blade Runner 2049 (1/10/2020)

-Godzilla (1/10/2020)

-Ahí te encargo (2/10/2020)

-Vampires vs. the Bronx (2/10/2020)

-El Halloween de Hubie (7/10/2020)

-Rapera a los 40 (9/10/2020)

-Dunkerque (12/10/2020)

-Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020)

-Solo los valientes (15/10/2020)

-El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020)

-Rebeca (21/10/2020)

-El cadáver (22/10/2020)

-Rocky (23/10/2020)

-Rocky II, la revancha (23/10/2020)

-Rocky III (23/10/2020)

-Rocky IV (23/10/2020)

-Rocky V (23/10/2020)

-Rocky Balboa (23/10/2020)

-Creed: Corazón de campeón (23/10/2020)

-Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020)

-Bastardos sin gloria (23/10/2020)

-Se busca (23/10/2020)

-Lucy (23/10/2020)

-Más allá de la Luna (23/10/2020)

-Amor de calendario (28/10/2020)

-No me las toquen (28/10/2020)

-Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

-Su casa (30/10/2020)

-Cementerio maldito (1/10/2020)

-Cementerio maldito 2 (1/10/2020)

-Ecos mortales (1/10/2020)

-Un lugar en silencio (2/10/2020)

-IT (Eso) (18/10/2020)

-12 horas para sobrevivir (23/10/2020)

No te olvides de los documentales, que también llegarán a las pantallas de los usuarios.

Ya me voy (1/10/2020)

Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego (1/10/2020)

Blackpink: Light Up the Sky (14/10/2020)

Misterios sin resolver: Volumen 2 (19/10/2020)

Salud para todos (22/10/2020)

Sarah Cooper: Everything’s Fine (27/10/2020)

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada (27/10/2020)

Los secretos de la tumba de Saqqara (28/10/2020)