Todavía viven juntos Andrea Legarreta y Erick Rubín

A pesar de que en días pasados, los artistas Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer publicamente su separación, la realidad es que todavía viven juntos, así lo confesó Rubín durante una entrevista radiofónica.

Erik Rubín habló de este tema con Maxine Woodside y explicó que todavía no deja la casa en la que vive con Andrea Legarreta, pero que es algo que pronto deberá hacer.

Mencionó que esto fue algo que les recomendó la terapeuta, por lo que calcula que en unas dos semanas tendrá que dejar la casa.

“No he salido (de la casa) está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, confesó Erik Rubín durante la entrevista.

"Nos vamos de viaje ahorita juntos como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto a dónde nos lleva. Siempre estoy abierto al amor, de entrada primero con Andrea. Yo no estoy buscando una nueva pareja, creo que ella tampoco; primero tenemos que ver qué sucede con nosotros" , mencionó. Rubín dijo que una vez que tomen unas vacaciones juntos será momento de que él deje el domicilio de la también actriz y madre de sus hijas. "Regresando de vacaciones vamos a tomar el siguiente paso, voy a salir de casa como es la sugerencia. Es el momento de vivir el duelo", dijo.