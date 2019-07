Todd Phillips advierte que fans del Joker se molestarán con la película por esto…

Estados Unidos





Aunque este año han llegado a salas de cine películas basadas en personajes de cómic muy esperadas por el público, como 'Capitana Marvel', '¡Shazam!', ‘Endgame', o 'Spider-Man’, queda un último estreno importante: el Joker que dirige Todd Phillips y que protagoniza Joaquim Phoenix.

Pese que el hype entre los fans está por las nubes tras el estreno del primer tráiler, el director ha lanzado una advertencia: la cinta no estará basada en los cómics.

El filme sobre el villano más célebre de todos a los que pueblan el universo de DC Comics tendrá la calificación R, para mayores de 18 años y será también uno de los pocos que no utilicé el material original como fuente.

"No seguimos nada de los cómics, con lo que despertaremos el enfado del público. Acabamos de escribir nuestra propia versión de dónde podría venir un tipo como el Joker. Eso es lo que me interesaba. Ni siquiera estamos haciendo el Joker, sino la historia de cómo convertirse en él. Se trata de ese hombre", declaró Phillips en una entrevista para la revista Empire. Claro está, sus declaraciones no sentarán nada bien a los fans más puristas y los acérrimos de las adaptaciones. Nada de referencias a 'La broma asesina', parece ser.

Por otro lado, esto le permitirá a Phillips tener una libertad creativa muy amplia al contar una historia completamente original y poder dejar su huella en la mitología que hay alrededor de la némesis por excelencia de Batman.

Sobre Joaquim Phoenix, que toma el relevo como el Joker después de que Jared Leto lo interpretase, Phillips lo considera "el mejor actor" para el papel. Teníamos una foto de él sobre nuestro ordenador mientras escribíamos el guion. Constantemente pensábamos que ojalá aceptara participar", declaró.

Con el aviso de Phillips, los fans quedan advertidos. Junto con Joaquim Phoenix estarán en 'Joker' Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen, Douglas Hodge y Dante Pereira-Olson, que dará vida al joven Bruce Wayne.

La película tiene programado su estreno para el 4 de octubre.