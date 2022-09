'Todo bien jefe; nada más traigo un gallo': Arrestan a Santa Fe Klan

CDMX.- Hace unas horas comenzaron a circular por redes sociales imágenes del rapero Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien fue detenido por la policía mientras promocionaba su próximo concierto en la Ciudad de México (CDMX). Todo quedó grabado en un video el cual el cantante compartió mediante su Instagram.

El famoso estaba anunciando que el próximo 12 de noviembre se presentará en la Arena CDMX; sin embargo, al escuchar el sonido de la patrulla y al ver a los elementos policíacos, Santa Fe Klan comenzó a correr.

¿Qué paso con Santa Fe Klan?

Cuando los elementos de la policía lo alcanzaron, revisaron la mochila que el rapero llevaba, asimismo intentaron quitarle el celular, pero Santa Fe Klan pidió lo devolvieran ya que no estaban haciendo nada malo más que “fumar un gallo”.

“Todo bien jefe; nada más traigo un gallo”, dijo Ángel Quezada.

Según distintos perfiles en redes sociales dedicados al espectáculo, esta detención fue únicamente preventiva y no fue nada más grave; sin embargo, las diversas opiniones de los seguidores del cantante hacía las autoridades no se han hecho esperar:

“Cuando se necesitan sus servicios esos hijos de la china no asen nada y a él por unos gallitos se la asen tos no manchen se pasan d verás…” “Pues ya no es penalizado, pero nunca faltarán los policías que se pasan de…”, son algunos de los comentarios que se pueden leer entre las diversas redes sociales donde se han compartido las historias.

Por ahora se desconoce dónde se llevó a cabo la detención y aunque se piensa, fue en su natal Guanajuato aún no se sabe con exactitud el lugar.

Según diversos medios, alguien ya se habría puesto en contacto con el equipo de Santa Fe Klan para saber al respecto lo que sucedió, pero sin dar mayores detalles solo se informó que todo estaba en orden.