'Todo en todas partes al mismo tiempo' gana Oscar a Mejor Película

Associated Press

The New York Times

Los Ángeles.- “Todo en todas partes al mismo tiempo”, un tierno drama de ciencia ficción y acción que salta al mundo y que presenta dedos de perrito caliente, juguetes sexuales y una escena profundamente conmovedora entre dos rocas en un acantilado, coronó una temporada de premios increíblemente exitosa en Domingo, ganando el Oscar a la Mejor Película.

La película, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, llegaba a la velada como la favorita al máximo galardón. Obtuvo un total de 11 nominaciones al Oscar y se llevó los principales premios de los gremios de actores, escritores, productores y directores a principios de año. Solo otras cuatro películas ("American Beauty", "Argo", "No Country for Old Men" y "Slumdog Millionaire") han completado ese barrido y todas pasaron a la mejor película.

Se pensaba que “ All Quiet on the Western Front ” era un caballo oscuro potencial como favorito entre los votantes mayores de la academia que consideraban que “Everything Everywhere” era demasiado alucinante para su gusto. Pero al final, la excéntrica película, que fue un éxito entre la crítica y el público, continuó su buena racha y ganó a lo grande.

Más temprano en la noche, Ke Huy Quan ganó como actor de reparto; Jamie Lee Curtis ganó como actriz de reparto; Michelle Yeoh ganó como mejor actriz; Paul Rogers ganó por edición; y los Daniels ganaron por mejor director y guión original. Con la adición de la mejor película, "Todo en todas partes al mismo tiempo" se convirtió en la película con más premios de marquesina en la historia de los Oscar.