Todos a bordo con Liam Gallagher

Ciudad de México.- Lleva casi un año sin cantar en un escenario, y ahora Liam Gallagher volverá a uno, pero montado en un bote para surcar el río Támesis. No en vano su show se titulará Down By The River.

Confiado en que sorprenderá a propios y extraños con todo lo que implementará en el show, donde el cantante brindará su repertorio más popular como solista y de su etapa en Oasis. Oscar Sansom, director general de la producción del evento, anticipó que el espectáculo dará inicio al atardecer del 5 de diciembre, en Londres, y, mientras caiga la noche, las canciones irán cobrando sentido a través de diversos escenarios.

"Será un concierto con los estándares de calidad más altos, y obviamente, en esta nueva modalidad que surgió con la pandemia, que es el streaming digital. Estamos convencidos de que será un show sin precedentes y con todo lo que a los fans de Liam les gusta: buena música, calidad y una producción muy cuidada.

"Desde que hablé con él pensamos en las referencias del rock clásico: The Clash, Sex Pistols... Subido en un bote, en el Támesis, con toda su banda y con este marco espectacular que es Londres: puentes, museos, casas emblemáticas", adelantó el creativo, en entrevista por video.

Programado para el sábado 5 de diciembre, a las 19:00 horas, por medio de la plataforma Ticketmaster Live y para la serie Irrepetible, Down by the River significa para Sansom su segundo concierto con estas características, ya que el primero que hizo fue el de la banda de rock Biffy Clyro.

"Es un hecho que confío en el equipo que tengo, y también estamos ansiosos de que todo salga a pedir de boca. Sabemos que hará frío, sabemos que estaremos a la intemperie y cruzamos los dedos para que no llueva.

"Liam está muy emocionado con la posibilidad de reconectarse con su público. En tiempos de pandemia estamos siendo muy cautelosos y nuestro equipo trabaja con el mínimo número de personas. Estamos siendo muy respetuosos con los protocolos y tenemos toda la emoción posible para que se lleve a cabo", precisó acerca del concierto del intérprete de "Wall of Glass" y "Shockwave".

Con ensayos previos al día del concierto, que será en vivo, y diversas sorpresas preparadas por parte de la producción, el realizador de videos de The Amazons y Belle & Sebastian externó su punto de vista sobre lo que pueden esperar.

"Habrá un equipo específicamente para el detrás de cámaras. No puedo revelar mucho, pero haremos énfasis en lo espectacular de las vistas de Londres y lo que sucede antes, después y en el entorno fuera de cámaras".

Sansom, quien ha hecho carrera en la producción de clips y videos comerciales, resaltó el valor de la narrativa visual que tendrá Down By The River, que hace alusión a la pieza del músico "The River", de Why Me? Why Not.

Por medio de OCESA, Liam Gallagher establecerá la conexión con sus fans en México; los boletos digitales ya están disponibles en Ticketmaster.

El polémico y controvertido vocalista, distanciado de su hermano Noel desde su pelea en París en 2009, acaba de dar a conocer la colección Why Me? Why Not., misma que recopila 14 vinilos de siete pulgadas en un empaque especial.

Además, el originario de Mánchester, de 48 años, lanzó su disco MTV Unplugged el pasado verano.