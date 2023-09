Todos hablamos de la huelga: Ana de la Reguera

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Festival Internacional de Cine de Venecia no se vive igual que otros años, considera Ana de la Reguera, pues, debido a la huelga de actores de cine y televisión (SAG-AFTRA ) de Estados Unidos, que les impide trabajar y promocionar sus proyectos, casi ninguno ha podido asistir al encuentro.

La actriz mexicana, de 46 años, forma parte de dicho sindicato desde hace mucho tiempo, pues ha participado en películas hollywoodenses como Nacho Libre o La Purga por Siempre.

"Es complicado el momento, pero ha sido muy especial para mí estar aquí. Hay pocos actores, pero también hay varias películas independientes que tienen varios permisos especiales. Sigue siendo un festival precioso, sigue habiendo galas y se siguen presentando las películas", contó la veracruzana, en entrevista.

La protagonista de ¡Que Viva México! contó que desde que comenzó la huelga, en julio, el gremio se cuida de no romper las reglas que instauraron ante la negativa de los estudios y plataformas de streaming a cumplir con sus peticiones.

"Todos hablamos de la huelga últimamente, de hecho, a veces hablamos entre actores para preguntarnos cosas, y, sobre todo, para respondernos dudas y apoyarnos, porque muchas veces ya no sabemos qué podemos decir o qué no, incluso cuidar lo que posteamos en nuestras redes sociales", contó.

Para la también productora es importante priorizar la regulación de los pagos y el uso de la inteligencia artificial, incluso cuando el precio a pagar es no poder promocionar sus proyectos.

"Es raro no poder hablar de tus proyectos, pero es importante seguir las reglas, no hablar de más, porque estamos luchando para que sea justa la negociación que tanto nos hace falta, sobre todo con los servicios de streaming y la inteligencia artificial. Es muy importante que se regulen los pagos, todas las condiciones para los actores".

De la Reguera se encuentra en Venecia porque será la madrina de los Premios Kinéo, que se entregan en el marco del certamen y consisten en una serie de reconocimientos que incluyen el Premio del Público y el de la Crítica. La actriz será la primera latina en amadrinar dicha distinción.

"Fue una invitación que no me esperaba. Tenía pensado venir, de todos modos, pero después se dio ser la madrina de este premio y quedó increíble. Estoy muy contenta de estar participando", dijo.

Adelantó que también estará presente en la alfombra roja de la presentación de Memory, un filme protagonizado por la ganadora del Óscar Jessica Chastain y dirigido por el mexicano Michel Franco.

"Hay compañeros mexicanos, a algunos los voy a saludar. Estaré en la alfombra de Michel Franco, donde presentará su película. Es muy bonito ver a los mexicanos representados en los festivales, siempre estamos presentes.

"Lo que me gusta es que no es algo nuevo, y hasta sería raro que nuestro País no estuviera en estos eventos tan importantes, siempre estamos haciendo cosas importantes como creadores. Me gustaría regresar el próximo año con una película mía", remató.