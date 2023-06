Tom Cruise asegura que siempre ha admirado a Shakira

CDMX.- A casi dos meses de que Shakira y Tom Cruise se encontraran en el Gran Premio de Miami, el actor comentó que siempre ha admirado a la intérprete de "Día de Enero".

"Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona", comentó en el programa Despierta América.

El actor actualmente se encuentra promocionando el filme Misión Imposible: Sentencia Mortal, por lo que en los últimos días ha acudido a diversos medios para dar entrevistas, pero nunca nadie se imaginó que Cruise hablaría abiertamente sobre Shakira.

Incluso el histrión de Top Gun habló sobre las caderas de Shakira, pues la conductora del programa comentó que las caderas no mienten, haciendo alusión al tema " Hips Don't Lie", a lo que el actor contestó que no.

"No, sus caderas no mienten, no lo hacen", dijo Cruise.

Después de que Cruise y Shakira fueron captados en la Fórmula 1, fuentes cercanas a ellos aseguraron que el actor quería conquistarla y que incluso hasta le mandó flores a la cantante, pero después se dio a conocer que la intérprete de "Te Felicito" no está interesada en el actor de forma romántica, por lo que los rumores se disiparon.

Mientras esto sucede, Gerard Piqué regresó a Barcelona sin sus hijos, por lo que no estarán presentes en una celebración familiar que tendrá el jugador el fin de semana.