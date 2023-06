Tom Holland anuncia retiro de la actuación por un año

CDMX.- Trabajar en la nueva serie dramática de Apple TV+, The Crowded Room, desgastó física y emocionalmente a Tom Holland, quien tras la experiencia ha decidido tomarse un año retirado de la actuación.

En el show, que estrena este 9 de junio en la plataforma de streaming, Holland da vida a Danny Sullivan, un joven que es detenido por participar en un tiroteo en Nueva York, a finales de los años 70.

La interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried) charla largas horas con él, revelando poco a poco su oscuro pasado y las motivaciones de su involucramiento en el crimen.

The Crowded Room es una serie con una alta carga dramática y de suspenso, algo que agotó al actor de Spider-man: Sin Camino a Casa. Y es que, además de actuar, también se desempeñó como productor.

"Me encantó la curva de aprendizaje de convertirme en productor. No soy ajeno al trabajo duro, siempre he vivido con la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Realmente lo disfruté, pero la serie me rompió", reconoció el actor, de 27 años, al medio ExtraTV.

"Llegó un momento en el que pensé: 'Necesito tomarme un descanso'. Y desaparecí. Fui a México por una semana y pasé un tiempo en una playa y me acosté. Y ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue este programa para mí".

Durante este año libre, en el cual supuestamente no tiene proyectos firmados, Holland pretende visitar a su familia y amigos, jugar golf, aprender jardinería y, especialmente, relajarse de tanto ajetreo en Hollywood.