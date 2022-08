Tom Holland deja las redes sociales por salud mental

CDMX.- Tom Holland, el actor conocido por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) anunció que se dará un descanso de las redes sociales por salud mental.

Mediante un video publicado en Instagram, la joven estrella de Hollywood se despidió de sus seguidores al comentarles su decisión de dejar las redes sociales.

El actor inició su mensaje de despedida explicando lo difícil que resultaba para él confesar que dejará de estar activo en las plataformas Twitter e Instagram.

Sin embargo, Holland continuó diciendo que su salud mental es su prioridad, por lo que comentó su experiencia al utilizar las redes sociales.

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque me di cuenta de que Instagram y Twitter son sobrestimulantes, abrumadoras, me atrapan y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea", dijo el actor de 26 años.

Seguido a su razón de dejar las redes sociales, Tom Holland aseguró que "es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar estas aplicaciones".

En el posteo, el actor que da vida a Peter Parker dijo sentirse orgulloso de apoyar la fundación Stem4, la cual tiene el objetivo de ver por la salud mental de los jóvenes.

El protagonista de Spider-Man: Sin Camino a Casa le pidió a sus casi 68 millones de seguidores en Instagram que lo ayudaran a compartir el mensaje para fomentar la importancia de la salud mental.

Al final, Tom Holland recibió el apoyo de sus fans y hasta del cantante Justin Bieber, quien le escribió en la caja de comentarios un te queremos".