Tom Holland enfurece con fans y les tira sus pósteres para salvar a una joven

Nueva York.- Definitivamente, Tony Stark no se equivocó al sacrificarse por la Tierra. En el interior él sabía muy bien que, pese a todo, aún existen seres humanos buenos y con el corazón limpio como Peter Parker.

Y al parecer este atributo no sólo ocurre en la pantalla grande. El día de ayer Tom Holland protagonizó un momento de valentía que ha sido bien recibido por los fans.

Como parte de la gira de promoción, el actor se encontraba en New York. Desde luego muchos fans asistieron para pedirle un autógrafo. Lamentablemente, este momento se vio opacado por la irresponsabilidad de algunos seguidores que no midieron los riesgos ni el peligro.

‘Tom Holland acaba de amenazar a unos hombres adultos y después les tiró sus pósters porque me aplastaron contra la barricada. Él dijo: "Voy a tirar sus cosas al piso si la siguen empujando". Luego se me acercó y me tranquilizó. Literal, él está súper enojado con estas personas que buscaban conseguir un autografo’, escribió Cass, la víctima, en su cuenta de Twitter.

La joven estaba en shock porque no sólo había sido aplastada por un grupo de hombres sino que Tom Holland se había puesto fúrico y se había arriesgado más de la cuenta para asegurarse que ella estuviera bien, justo como Spider Man lo haría.

‘Esto fue una absoluta LOCURA y NUNCA debió de haber pasado. Mi cuello estaba en contra de la barricada con 30 hombres adultos detrás de mí, empujando... Es ridículo cómo actúa la gente porque no sólo pones en riesgo la seguridad de los fans, también la de Tom’.