Tom Holland revela cuál es su futuro en Marvel tras No Way Home

Ciudad de México.- Finalmente, el misterio se reveló con el estreno de 'Spider-Man: No Way Home’ en los cines. El superhéroe arácnido dice adiós a un ciclo tras esta tercera entrega en solitario, en la que el multiverso se desata.

Con una nueva trilogía confirmada por Sony Pictures en el horizonte, Tom Holland ha hablado sobre el futuro de Peter Parker y de cómo se sintió al rodar la cinta dirigida por Jon Watts.

En una entrevista para USA Today, el actor británico ha explicado cómo el anuncio de la nueva trilogía no le va a permitir tomarse mucho tiempo libre, precisamente.

"Tengo una foto divertida de mí cuando estaba hablando con Zendaya por FaceTime, pues tenía sangre por toda la cara porque me había caído. [...] Así que me enteré de que iba a tener otras tres películas más, pensé: '¡Vaya! Voy a tener que cancelar mis vacaciones en la que pensaba ir a esquiar'", declaró.

Lo cierto es que Holland tendrá una agenda muy apretada estos próximos años. Tiene pendiente de estreno 'Uncharted', la esperada adaptación de la mítica saga de videojuegos que llegará a los cines el 11 de febrero; además de haber firmado para protagonizar un biopic de Fred Astaire, en el que será el legendario actor y bailarín.

Teniendo en cuenta que el anuncio de la nueva trilogía ha sido reciente, todo apunta a que Holland rodó 'No Way Home' sin la certeza de si se volvería a meter en la piel del Hombre Araña. De ahí, que sus declaraciones anteriores sobre el filme sonasen a despedida.

"Es la primera vez, desde que me eligieron como Spider-Man, que no tengo un contrato [renovado]. Y es realmente difícil para mí hablar, porque hay tantas cosas que me encantaría decir sobre esto, me ayudarían a explicar mejor lo que trato de verbalizar. Pero no puedo, porque arruinaría la película", comentó.

Lo cierto es que 'Spider-man: No Way Home' abre la puerta a una trilogía completamente renovada, pues los acontecimientos que suceden en el filme han hecho que Peter Parker viva una especie de 'borrón y cuenta nueva', lo que implica que deberá volver a encontrar su lugar el MCU. De momento, toca disfrutar de la cinta de Jon Watts que ya está en los cines.