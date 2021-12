Tom Holland se pondrá en los zapatos de Fred Astaire

Reforma / Tom Holland dará vida al bailarín, actor y cantante Fred Astaire en un próximo biofilme de Sony Pictures

Cuidad de México.— El actor Tom Holland confirmó en entrevista que dará vida al artista Fred Astaire en un próximo filme biográfico que será producido por Sony Pictures, de acuerdo con Deadline.

"El guion llegó hace una semana. No lo he leído todavía; no me lo han dado", indicó el famoso.

Los rumores sobre el próximo protagónico del Holland se incrementaron gracias a los comentarios de la productora Amy Pascal, quien bromeó en una charla con la revista GQ sobre darle a la celebridad el papel de Astaire.

No obstante, la estrella de Spider-Man: Sin Regreso a Casa confirmó que Pascal ya tiene en sus manos el libreto del proyecto, y que habló hace poco con él sobre protagonizarlo.

"Ella me llamó antes. Yo estaba en el baño. Y tuvimos una adorable llamada en Facetime, pero interpretaré a Fred Astaire", añadió.

Aunque la noticia de Holland encarnando al icónico actor, bailarín y cantante ha causado sorpresa entre críticos y conocedores de cine debido a sus experiencias como intérprete, el protagonista de Caos: El Inicio ya es un veterano en el mundo de las producciones musicales.

Debutó en el teatro, en 2008, con la obra Billy Elliot the Musical con el papel principal, e incluso ha participado en programas como Lip Sync Battle en los que ha mostrado sus aptitudes como danzante.

Esta futura producción no será la única sobre la vida de Astaire que llegará a la pantalla, ya que Amazon Studios y Automatik ya alistan su propia versión que será protagonizada y producida por Jamie Bell y Ginger Rogers.