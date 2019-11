Trabaja Helen Mirren para estar vigente

Nueva York.- Más allá de su elegancia y calidez, a sus 74 años Helen Mirren proyecta una plenitud física y emocional digna de admirar. Su energía no tiene límites.

La palabra disciplina, señala la actriz, es la que mejor define su belleza y entereza.

Esa y la pasión que exuda al hablar de su profesión, ya sea en una cinta independiente como The Good Liar, o un blockbuster como El Cascanueces y los Cuatro Reinos.

"Como actor debes mantenerte siempre físicamente fuerte, aunque nosotros no tenemos que cuidar los mismos músculos que un deportista o una bailarina de ballet. Pero sí debemos mantener fresca nuestra energía y cuidarnos de forma consiente.

"Por lo menos, eso pasa con los actores que queremos seguir con una carrera sólida y haciendo lo que amamos por muchos años más. Debemos tener consciencia de nuestro cuerpo, nuestra mente y cuidarnos", asegura la británica en entrevista.

Quizás por eso su prontuario histriónico abarca poco más de 130 películas y una cantidad similar de montajes teatrales. Para ella el dinero es lo de menos.

"Me gusta hacer películas pequeñas e independientes porque te entrenan: tienes que trabajar rápido, adecuarte a un presupuesto, enfocarte en un guión interesante y adentrarte en grandes personajes. Eso es una delicia para cualquier artista.

"Pero también disfruto mucho hacer blockbusters. Trabajé en la última cinta de Rápidos y Furiosos, donde me divertí haciendo locuras en los coches. Y después regreso al teatro.

Eso es lo que quiero: no estancarme, y cambiar constantemente".

En lo que va del año dio vida a una criminal convicta en la cinta de acción Hobbs & Shaw; a la emperatriz rusa Catalina "La Grande" en una miniserie de HBO, y a una mujer sumisa con un pasado oscuro en El Buen Mentiroso, a estrenarse el 20 de diciembre en México.

"Normalmente me muevo entre cine, teatro y, a veces, televisión. Creo que no es bueno sólo dedicarte a una sola cosa. Me gusta navegar y mezclar las propuestas y los personajes. Si ya hice un tipo de papel, no lo repetiré en un rato y haré algo distinto".

Y ahora que el panorama de las actrices maduras en Hollywood está cambiando, su agenda está más llena que nunca, aunque ella preferiría que esas oportunidades se les dieran a todas las mujeres en el mundo y no sólo a las que laboran en esta industria.

"El mundo del drama, ese que tiene que ver con el teatro, el cine, la actuación, es sólo un reflejo del mundo real, o al menos intenta serlo. Por eso me preocupan más los roles de las mujeres en la vida real. Eso es más importante que si las actrices trabajamos o no".