Trabajará Brad Pitt en el último filme de Tarantino

Archivo / Agencia Reforma / Brad Pitt y Quentin Tarantino

Ciudad de México.- Brad Pitt formará parte de la última película del aclamado cineasta Quentin Tarantino, pues en otras ocasiones han hecho buena mancuerna que han logrado posicionar en la pantalla.

De acuerdo con Deadline, el actor de El Club de la Pelea participará en la décima y última película de Tarantino, The Movie Critic aunque hasta el momento se desconoce si Pitt tendrá el rol principal en el filme.

Fuentes cercanas revelaron que el exesposo de Jolie estará trabajando la primera parte del 2024 en una película sobre la Fórmula 1 junto a Joseph Kosinski para después tener tiempo de participar en el rodaje de la película del cineasta a finales del año a principios del 2025.

Anteriormente Quentin Tarantino dirigió a Brad Pitt en la cinta Bastardos Sin Gloria (2009) y recientemente en Había Una Vez en Hollywood, estrenada en 2019.

El director compartió hace unos meses que ya tiene listo el guion de la película y que espera comenzar el rodaje de ésta muy pronto.

"Terminé el guion de lo que será mi última película", declaró en el Festival de Cine de Cannes.

El director de películas como Tiempos Violentos y Kill Bill reveló que fuera de querer mantener una filmografía "perfecta", su idea es dedicarse a escribir y descansar del cine.

"No, creo que no. Es solo que he estado haciendo películas durante 30 años y estoy listo para dejarlo", dijo al portal NME.