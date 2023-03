Trabas de directivos truncaron sueño olímpico de Chabelo

Associated Press

Ciudad de México— "Chabelo", el amigo de todos los niños, bien pudo haber brillado en Helsinki 1952, pero la falta de apoyo económico y las trabas de directivos le truncaron el sueño olímpico.

Xavier López, quien falleció a los 88 años de edad, tenía 17 cumplidos cuando comenzó a sobresalir en lucha grecorromana en peso Welter. Su corpulencia y estatura eran le favorecían, tanto que derrotaba a peleadores más veteranos.

El actor, comediante y presentador de televisión se convirtió en campeón nacional y logró su boleto a la justa olímpica, pero un directivo le reveló que no había recursos y que era necesario pagar alrededor de 40 mil pesos, sino no podría presentar a México.

"Chabelo" había derrotado a un rival siete años mayor, quien terminó haciendo el viaje.

"No poder asistir me dolió mucho, al grado que no lo he podido superar", contó en una entrevista que le concedió al diario Excélsior, hace 15 años.

"Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar".

Antonio Rosado García fue quien tomó el lugar de Xavier. Perdió ante un estadounidense y un argentino, por lo que no avanzó a la siguiente ronda, mientras que en México, Xavier López estaba destrozado.

Tras la decepción, Xavier se enfocó en estudiar. Cursó la preparatoria y después el camino de la vida lo llevó a ser Médico Cirujano en la UNAM, casa de estudios que también le abrió sus puertas en la preparatoria para jugar futbol americano como tacle defensivo.