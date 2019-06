Trae Pixies más magia

Ciudad de México.- Aquellos trucos de magia que aprendió para su carrera alterna, y también para ganarse la vida cuando Pixies tomó un receso, los tiene muy bien guardados el baterista David Lovering, aunque no olvidados.

En el periodo de separación (1993-2004) que experimentó la mítica banda de rock alternativo, Lovering se dedicó a perfeccionar su pasión por la magia, y entre 1999 y 2003 hizo actos profesionales con los que expuso su talento para entretener a la audiencia de una manera diferente.

"Ya no lo hago de manera profesional, por el momento, porque no sé qué pueda pasar mañana. Fue una etapa muy bonita, muy enriquecedora, y, sinceramente, me divertí mucho.

"Cuando terminamos con Pixies pensé que no podría hacer mejor música en otra banda, y la magia siempre fue una pasión que desarrollé y me fue muy bien: me certifiqué, di shows, conferencias, me entregué del todo y fue una etapa muy feliz en mi vida. No lo hago más, pero quién sabe", señaló Lovering ayer, vía telefónica desde su casa, en California.

Venerado por su destreza y por ser parte de la agrupación formada en Boston, con éxitos como "Hey", "Where Is My Mind?" y "Here Comes Your Man", el músico, de 57 años, recordó aquella época en la que no tenía que preocuparse por la batería y las baquetas, sino por los efectos visuales y la prestidigitación.

Se reinventó y usó el nombre The Scientific Phenomenalist.

"Me convertí en miembro del club Magic Castle (en Los Ángeles) y me dediqué a la magia tradicional, no sabía qué esperar pero sí sabía que podía desarrollarme, y lo logré.

"Hice shows, participé en fiestas y convenciones y fui telonero de distintas bandas. ¡Dios, qué recuerdos! Tenía que trabajar, tenía que ver por mi familia... y lo hice de una manera muy divertida y satisfactoria", recordó.

El compañero y amigo de Black Francis, Joey Santiago y Paz Lenchantin adelantó algunos pormenores del próximo disco de Pixies, Beneath the Eyrie, el cual estará disponible en plataformas y formatos físicos el 13 de septiembre.

"Para llegar a este álbum seguimos un proceso que ya conocemos y que es el de la relajación, sin presiones, sin obligaciones.

"Nos dedicamos a tocar, a escuchar, a dejarnos llevar. Black Francis es quien compone, quien genera el trabajo creativo. Creo que nos entendemos muy bien, y el resultado fue algo muy mágico, muy liberador", apuntó el artista.

Este material, el séptimo de estudio del cuarteto, incluirá canciones como "On Graveyard Hill", "Death Horizon" y "Long Rider".