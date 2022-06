Traerá Star+ creencias cósmicas en 'Fabricantes de Ovnis'

Hidalgo, México.- ¿Crees en los Ovnis? La nueva serie original de Star+, Fabricantes de Ovnis, hará que dudes de tus creencias, entre engaños y diversión, a lo largo de sus 10 capítulos.

Cuando en el pueblito ficticio Ogarrio del Cobre se anuncie el asombroso hallazgo de la llegada de un extraterrestre a sus tierras, el lugar pasará del olvido a una parada obligatoria para creyentes y escépticos.

"Carl Sagan, en su momento, habló de la importancia que tiene el universo y que no es posible que solamente exista un solo planeta habitable y fue un gran científico. Creo que hay muchas cosas por explorar en la ciencia e iremos viendo qué pasa, pero coincido completamente", compartió la actriz María del Carmen Farías, sobre si cree o no en la vida en otros planetas.

"Pero el arte no es un acto de creencia sino una actividad estética y partiendo de ahí esta es una historia sumamente atractiva, por eso estamos todos aquí muy entusiasmados, porque nos encanta lo que estamos haciendo", agregó la actriz, quien da vida a Pepita.

En una hacienda ubicada en el Estado de Hidalgo se cocina algo único, diferente, divertido y entretenido, así lo considera el elenco, en el que, además de Farías, participan los primeros actores José Carlos Rodríguez, Susana Alexander, Juan Carlos Colombo, Odiseo Bichir y Otto Sirgo, quienes para la escena filmada el 16 de junio, yacen metidos en una camioneta, ¡huyendo!.

El vehículo se convirtió en la representación del "autosardina". A Odiseo y a Otto, de 62 y 75 años, respectivamente, de plano los tuvieron que meter por la cajuela, entre risas, ambos batallaron para subirse y llegar a su posición, haciendo hincapié en que ya no son los jóvenes de antes, pero eso sí, no le dicen que no a nada.

En la trama, Jerónimo Best da vida a Dalí, un hombre que ha pasado su vida pretendiendo ser un millonario para no defraudar a su hijo Marvin (Nicolás Pindas), pero en realidad trabaja de mesero para un magnate que lidera un culto cuyas creencias se basan en la existencia de aliens.

Dalí hereda una hacienda en el pueblo de su niñez y piensa que sus problemas serán resueltos. Sin embargo, cuando descubra que el lugar está prácticamente abandonado y habitado por gente de la tercera edad, quienes además están tratando de rescatarlo de una deuda millonaria, a éste se le ocurrirá un plan peculiar para salvarlos: crear una leyenda en la que se vincule a esta zona con sucesos extraterrestres, donde un perro ha sido abducido, tornando el sitio en un destino turístico imperdible que les generará ingresos de inmediato.

"Nos hemos puesto de acuerdo para invitar a la gente a que regrese y conozca el pueblo que conoció Dalí de niño y estamos convencidos de que tiene los recursos para sacarnos adelante y así se reivindicar el nombre y apellido de él y su familia porque nos quedaron muy mal", adelanta Bichir, quien interpreta al padre Maclovio.

"No decimos mentiras, simplemente no decimos todo", interrumpe Alexander.

Pero llevar a cabo el cometido no les será sencillo, pues además de tener que crear su propio Ovni, deberán enfrentarse a una alcaldesa que busca apoderarse del territorio a su beneficio.

"Tenemos un objetivo en común que es la supervivencia del pueblo y toda esta gente y a veces tenemos que acudir al medio que sea para lograrlo, son, como decimos, mentiras piadosas como una manera de sobrevivir", agregó Colombo.

Con la participación de Luz Elena González, Jessica Segura y Aída López, la serie actualmente se graba en locaciones de Hidalgo, Texcoco y la Ciudad de México.

La serie llegará a la plataforma Star+ en 2023.