Transforma el maquillista Víctor del Castillo a Hollywood

CDMX.- Tras su éxito este domingo en los Emmy técnicos y creativos, donde ganó un premio por la miniserie Pam & Tommy, el maquillista mexicano Víctor del Castillo está listo para disfrutar lo que viene con Bardo, o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades.

El mexicano trabajó en la unidad de rodaje en Estados Unidos del nuevo filme, dirigido por Alejandro G. Iñárritu y protagonizado por Daniel Giménez Cacho.

"Fue una gran experiencia encargarme de Bardo y su familia por unos días acá en Los Angeles, pero sobre todo trabajar con Alejandro González Iñárritu, un director que siempre he admirado mucho y que tiene una magia especial al dirigir y de ver al mundo a través de la cámara", dijo Víctor del Castillo en entrevista.

Fue un productor ejecutivo del filme quien lo contrató para trabajar en el proyecto.

"Me dijo que había leído de mí en la prensa y que necesitaba un maquillista que se encargara de una película mexicana que venía a filmar unos días a EU. Que fuera yo mexicano y que hablara español era toda una ventaja.

"Y que no me podía decir nada hasta que le dijera si me interesaba y si estaba disponible. Yo nunca tomo esa clase de proyectos secretos sin saber nada, porque luego te llevas muy malas sorpresas. Pero esta vez me dio curiosidad y lo tomé. Fue hasta después que firmé los contratos que me enteré con quién iba a trabajar", detalló.

Rockea con su maquillaje en la serie 'Pam & Tommy'

En cuanto a su trabajo en Pam & Tommy, por el que recibió el Emmy de Maquillaje Sobresaliente (No Prostético) en Serie de Drama, Víctor del Castillo contó que le tocó darle el toque de realismo y naturalidad a la banda Mötley Crüe.

Su tarea fue caracterizar a Paul Guzman, quien interpretó a Vince Neil; Chris Mann, quien encarnó a Mick Mars; y a Iker Amaya, que dio vida a Nikki Sixx.

"Fue un trabajo maravilloso, muy divertido. Estuve a cargo de lo que fue la imagen de de Mötley Crüe, en la que los actores deben parecerse totalmente a los rockeros.

"Fue desde ponerles tatuajes, el vello facial. Era fijarse en cosas, detalles, porque son personas reales y teníamos que estar muy claros en la época y cómo eran en ese momento. Deben parecerse lo más cercano a los reales y ¡lo conseguimos!", celebró.

Este domingo fueron entregados los Emmys dentro de áreas técnicas y creativas.

"Se premia todo lo que es el detrás de cámaras, desde cinematografía, arte, vestuario, maquillaje, peinados, efectos especiales.

"Es el reconocimiento a lo mejor de los que crean programas, y los Emmys que se hacen la próxima semana son para los que están frente a las cámaras", explicó Del Castillo.

En el 2021, Víctor del Castillo fue candidato al mismo galardón por su intervención en Dancing with the Stars, en el rubro de Mejor Maquillaje Contemporáneo para un programa de Variedad, No Ficción o Reality.