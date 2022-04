Tras bofetada, reputación de los Smith ¡en la cuerda floja!

CDMX.- Desde sus comienzos como rapero y estrella de comedias de humor, hasta su ascenso como héroe de acción, Will Smith ha pasado décadas irradiando una simpatía sin límites.

Pero su imagen amable era una especie de fachada, escribió en sus memorias, pues compartió que había inventado este comportamiento agradable para la gente como medio de desviación durante su turbulenta infancia: "De adulto, se convirtió en mi armadura y mi escudo", reveló.

Smith dijo que tenía otro lado menos público: "El General", un castigador que surgía cuando la jovialidad no conseguía el trabajo. "Cuando el General aparece, la gente se sorprende y se confunde", escribió en "Will", sus memorias de 2021. "Era dulzura, dulzura, dulzura y luego agria, agria, agria".

Ambas facetas de Smith, de 53 años, quedaron expuestas la pasada entrega del Óscar, cuando abofeteó repentinamente al cómico Chris Rock por insultar a su esposa, Jada Pinkett Smith, con un chiste.

Poco después, Will ganó el Óscar a Mejor Actor y lloró durante su discurso de aceptación. Luego se fue a la fiesta de Vanity Fair y bailó al ritmo de "Gettin' Jiggy Wit It", su éxito del siglo pasado, como si nada hubiera pasado.

La estrella de Rey Richard: Una Familia Ganadora dimitió de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y ahora se enfrenta a la posibilidad de que una noche que debería haber sido el momento cumbre de su carrera profesional acabe dañando una marca familiar arraigada en su aparentemente auténtica simpatía.

Durante varios años, una rama creciente de las empresas de la familia Smith ha ofrecido hábilmente revelaciones de estilo realista e intimidad emocional a través de un número cada vez mayor de plataformas.

Como en el programa Red Table Talk en Facebook Watch, en el que Pinkett Smith, su hija Willow y la madre de Pinkett, Adrienne Banfield Norris, hablan de temas como la identidad racial hasta las rutinas de entrenamiento y el matrimonio poco convencional de los Smith.

Carrera en peligro

Ahora que Smith podría no ser bienvenido en los Óscar y que su reputación pública se ha visto empañada, los estudios podrían ser cautelosos a la hora de contratarlo para papeles principales en sus películas más importantes.

Tres agentes de talento, que pidieron el anonimato dijeron que había habido indicios de que al menos algunos de sus próximos proyectos podrían pender de un hilo.

Especialistas en relaciones públicas que se dedican a la gestión de crisis advirtieron que el incidente podría erosionar la buena voluntad que los Smith han acumulado, mientras que otros sugirieron que las consecuencias podrían contenerse.

"Su marca es actualmente una mercancía dañada en todo el mundo", dijo Mike Paul, experto en relaciones públicas.

El veterano productor de televisión Jonathan Murray, que ha lidiado con el drama dentro y fuera de la pantalla y las marcas familiares en programas como Keeping Up with the Kardashians, aseguró que el resultado para la pareja depende de los pasos que ellos, y particularmente Will Smith, tomen ahora.

"Creo que la mayoría de la gente le daría el beneficio de la duda", dijo Murray, cofundador de la productora Bunim Murray, que fue pionera en los realities. "Pero realmente dependerá de que creamos que está afrontando esto con autenticidad.

Desaprueban la acción

Amigos y colegas de Smith describieron el altercado de los Óscar como una aberración desconcertante para un hombre que ha pasado su carrera apegándose casi fanáticamente a las normas profesionales.

"Lo que ocurrió no es coherente con ningún comportamiento que haya visto al trabajar con Will Smith", dijo Elizabeth Cantillon, productora de Concussion (2015) "Siempre fue exquisito. Creo que él es parte de la crisis colectiva que estamos teniendo todos".

Aún en pie

Los próximos proyectos de Smith incluyen Emancipation, drama de gran prestigio con un presupuesto de 100 millones de dólares para Apple; Planes, Trains and Automobiles, un thriller de acción en Netflix; un remake de que protagonizaría junto a Kevin Hart para Paramount y la segunda entrega de una serie de viajes para National Geographic en Disney+.

Los proyectos son producidos por Westbrook Studios, la rama de cine y televisión de la compañía de medios que la familia Smith puso en marcha en 2019 y valorada en 600 millones de dólares a principios de este año cuando una firma de inversión compró una participación del 10 por ciento.

Pero le cancelan proyectos

Will Smith ha visto cómo dos de sus próximos proyectos han sido cancelados, según Europa Press.

Fast and Loose quedó paralizada, aunque, según Hollywood Reporter, comenzó a tener problemas antes de la agresión de Smith a Chirs Rock en los Óscar; esto después el director David Leitch abandonara el proyecto la plataforma no encontró reemplazo y ahora habría decidido suspender de forma indefinida.

La cuarta entrega de Bad Boys también está detenida, Smith había recibido, antes de la ceremonia del Óscar, 40 páginas del guion.