Tras caso Nantucket, Kevin Spacey recita poema en público

El actor estadunidense Kevin Spacey se presentó en el Museo Nacional Romano para declamar el poema The Boxer, del escritor italiano Gabriel Tinti, quien agradeció el acto, pero subrayó que su obra no fue escrita para el ganador del Oscar.

De acuerdo con el portal de The New York Times, el poema trata sobre un luchador sangrando a ras de lona, abandonado, a pesar de sus momentos de gloria.

Me utilizaron para su entretenimiento, se alimentaron con cosas de mala calidad. La vida terminó en un momento. Sé que este es el momento en el que me tengo que ir, es mi trabajo, al principio me gustaba, no podía parar, era mi vida... ahora no más, estoy exhausto”. exclamó Spacey.

Se trata de la primera presentación en público del actor de 60 años, quien se encuentra involucrado en investigaciones por acoso sexual en Estados Unidos e Inglaterra.

El pasado 17 de julio Spacey quedó absuelto del caso que se realizaba en Nantucket, Massachusetts, por agresión sexual, ante la falta de disponibilidad del testigo.

Aun cuando dichos cargos se le retiraron, el protagonista de Belleza americana y House of Cards todavía está sujeto a varias investigaciones por conducta sexual inapropiada. Más de 30 hombres, incluido el actor Anthony Rapp, se encuentran entre las presuntas víctimas.

Kevin Spacey se presentó a un lado de la estatua de bronce “The Terme Boxer” y recitó el poema, acción que ya han hecho con anterioridad otros actores, como fue el caso de Robert Davi en 2015.

La intervención del actor se hizo viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en comparar el poema con la situación por la que atraviesa actualmente el también director y productor.

Por lo anterior, Gabriel Tinti salió rápidamente en defensa de su obra y destacó que no es un poema escrito para el veterano intérprete, por lo que invitó al público a revisar su trabajo; sin embargo, agradeció a Spacey por la lectura.