Trasciende Omar Chaparro burlas y críticas

CDMX.- Omar Chaparro, quien ha brillado en la actuación, ha dedicado más de 10 años a impulsar otra de sus pasiones: la música, algo por lo que ha sido objeto de burlas y críticas.

Y aunque admite que por mucho tiempo esa fue la razón que truncó sus ganas de seguir adelante, hoy comparte orgulloso que ha aprendido a ignorar los comentarios.

"Lo más difícil fue haber trascendido todas esas críticas externas pero todavía más las de la gente que te quiere, mi mismo mánager y mi esposa, me decían: 'Enfócate en las películas', y el verdadero reto fue ese, no ir en contra de los haters ni de Twitter, sino de la gente que te quiere, que no lo dice en mal plan pero que simplemente no ven lo que tú.

"Tuve que romper estas creencias y limitantes que me ataban, decía, 'no nací para cantar, Luis Miguel tiene un instrumento, Alejandro Fernández, Luciano Pavarotti, todos esos grandes y yo nací con esa pasión, pero no con el instrumento', esa era mi creencia, hasta que me puse a analizar y a platicar con Dios y me dijo: 'Eres suficiente y perfecto', no tengo la garganta de Pavarotti pero sí la de Omar Chaparro, es nada más abrirnos a esa posibilidad soñar grande y trabajar, es difícil, pero nada es imposible", expresó Chaparro en conferencia.

Hace unos días, el actor se presentó por primera vez en la feria Santa Rita en su natal Chihuahua, con un show completamente suyo que le valió ovaciones.

"Yo escuchaba por ahí una vocecita que me decía que esto sí podía pasar, que si seguía tomando clases y ensayando cuatro horas diarias podría mejorar mi voz.

"Porque no quiero ser mejor que Luis Miguel, quiero ser mejor que el Omar que fui hace cinco años, hace dos días y entonces descubrí que, efectivamente, por más cursi que suene, los límites están en la cabeza", señaló el mexicano de 47 años.

Con esto, Chaparro busca dejarle un mensaje de superación a sus hijos.

El empujón final se lo dieron entre su esposa, Lucía Ruíz "La Mojarrita" y sus fans, quienes lo persuadieron a no tirar la toalla, experiencias que al compartir lo conmovieron hasta las lágrimas.

Teniendo alrededor de 70 canciones grabadas era además una deuda pendiente que tenía consigo mismo.

De su nueva música ya ha lanzado los sencillos "Las Locuras Mías" y "Fue Difícil" y en agosto estará sacando su tercer tema "Tú, Sólo Tú", que trabajó con Javier Gamez, de Calibre 50.