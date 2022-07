Trascienden en la frontera

La banda mexicana DLD dará concierto en Ciudad Juárez mañana 29 de julio, en el Centro de Convenciones Anita.

Tras tres años de no pisar la frontera –se presentaron en el festival Tecate Supremo 2019-, la agrupación liderada por Francisco Familiar está feliz de volver a tener contacto con sus seguidores del norte.

En un breve descanso de su gira, y con un sencillo lanzado a principios de este mes, el vocalista habló con El Diario sobre su visita y los planes en los que ya se ocupa la banda conocida por los temas como ‘Mi vida’ y ‘Por siempre’ y ‘Todo cuenta’.

“Empezamos a hacer fechas hace dos meses, afortunadamente hemos estado en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y ahora vamos al norte con nuevo sencillo, con video, y ahora sí que son dos tandas por un boleto, porque íbamos a presentar ‘Transceder’, que lo presentamos en el Vive Latino de2020 y luego sucedió lo que todos sabemos, tuvimos que bajar la cortina, guardarnos y en ese tiempo creamos música nueva y ahora ya vamos a presentar un disco entero en un futuro muy cercano”.

Paco Familiar comentó que el sencillo ‘El accidente’, lanzado el 1 de julio, fue muy bien recibido por el público –con medio millón de vistas hasta el momento-, y que pretenden ir soltando los temas del nuevo álbum de manera paulatina.

“El disco se va a llamar ‘Ocho’, porque es el octavo y por otros motivos, pero bueno, estamos muy entusiastas y este show que vamos a presentar es el que se quedó enlatado, más algunos elementos nuevos”.

Respecto al contenido de la nueva producción, dijo que tiene que ver con los tiempos que se viven y cómo todo va cambiando a una velocidad vertiginosa.

“Creo que este álbum es una presentación panóptica de nuestra época, de estos días, de esta era que estamos viviendo porque tiene canciones que se habían hecho prepandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y la temática es diversa, hay algunos temas sociales porque vale mucho la pena dar tu opinión, tu visión y dejar un mensaje positivo para las generaciones futuras”, agregó.

Mientras llega el momento del lanzamiento del disco completo, DLD invita al público a verlos en vivo, en una velada en la que habrá talento local, con la presentación de Let’s Go To The Paradise.

DLD

29 de julio a las 8:00 p.m.

Centro de Convenciones Anita

Entrada: 880 y 550 pesos

Boletos a la venta en Don Boletón