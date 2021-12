Trazan futuro de Spider-Man

Reforma

Ciudad de México.- Spider-Man: Sin Camino a Casa, dirigida por Jon Watts, marca el final de una trilogía protagonizada por Tom Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, su contraparte romántica.

Pero la secuela de 200 millones de dólares también representa la culminación de casi 20 años de películas del superhéroe arácnido, ocho en total, contando El Hombre Araña (2002-2007), protagonizadas por Tobey Maguire, y El Sorprendente Hombre Araña (2012-2014), con Andrew Garfield como estelar.

Amy Pascal y Kevin Feige han estado involucrados con la franquicia, en diversas medidas, desde su inicio.

Como máxima ejecutiva de cine en Sony desde 1999 hasta 2015, Pascal fue responsable de las cinco primeras películas de acción real de Spider-Man, y produjo las tres últimas.

Feige trabajó en las primeras cintas de Spidey en varios puestos, inicialmente en un relativo olvido, y ha sido productor de las tres últimas en su papel de presidente de Marvel Studios.

En una entrevista online, ambos hablaron del futuro de Spider-Man y del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

¿Cuál será la próxima aparición de Spider-Man en el MCU? ¿en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que llegará en mayo? ¿Tal vez en el reinicio de "Los Cuatro Fantásticos?

Feige: Va a aparecer en algún momento. El cuándo y el dónde, por supuesto, es la parte divertida, y la parte de la que no hablamos.

¿Qué hay de la próxima película independiente de Spider-Man? Amy, el mes pasado dijiste que tú y Kevin (Sony y Disney) van a colaborar en tres más, lo que pareció tomar a los estudios por sorpresa.

Pascal: Somos productores, así que siempre creemos que todo saldrá bien. Me encanta trabajar con Kevin. Tenemos una gran asociación, junto con Tom Rothman, quien dirige Sony y ha sido fundamental, un gran líder con grandes ideas. Espero que dure para siempre.

F: Amy y yo, así como Disney y Sony, estamos hablando de... sí, estamos desarrollando activamente hacia dónde se dirige la historia.

P: Al final de la película que acabamos de hacer, ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca le has visto tomar antes. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho trabajo para la siguiente película.

¿Cómo van a superar lo que lograron con "Sin Camino a Casa"?

P: No puedes pensar en superarte en términos de espectáculo. De lo contrario, las películas se hacen cada vez más grandes sin razón, y no es un buen resultado. Pero sí queremos intentar superarnos siempre en términos de calidad y emoción. Kevin y yo nunca queremos perder de vista una cosa: Peter Parker. Que es un chico normal. Que es huérfano una y otra vez. Que es un adolescente, por lo que todo en su vida está a flor de piel y todo importa más que nada. Que está alimentado por la bondad y la culpa. Que se esfuerza por una causa mayor y es vilipendiado por la prensa.

Tobey y Kirsten. Emma y Andrew. Tom y Zendaya. ¿Por qué todos sus actores principales acaban enamorándose el uno del otro en la vida real?

P: Llevé a Tom y a Zendaya a un lado, por separado, cuando hicimos el primer casting y les di un sermón. No vayan por ahí, simplemente no vayan. Intenten no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. (Una relación) Puede complicar las cosas... Y todos me ignoraron.

¿Por qué no se trajo a Kirsten Dunst y Emma Stone, las protagonistas femeninas de las anteriores películas de Spider-Man, para esta?

F: Cuando la gente vea la película, lo entenderá. Se trata de la historia. Era un gran objetivo para todos nosotros, Amy y Jon y nuestros guionistas, Chris McKenna y Erik Sommers, que el último año de instituto de Peter Parker no se perdiera en medio de la locura que se produce gracias a su encuentro con Doctor Strange. Eso podría haber ocurrido fácilmente. Y esa es la razón por la que no hay otras 20 personas en la película.

Hablando de mujeres, ¿veremos alguna vez a una con superpoderes junto a Spider-Man? ¿No hay una historia en los cómics en la que MJ puede dar una vuelta con la armadura de Iron Spider?

P: Nunca digas nunca. ¡Tenemos muchas historias! Un montón de historias. Todo se reduce a estos grandes, grandes actores. Creo que tu pregunta se refiere menos a lo que hizo MJ en los cómics y más a "Zendaya es realmente genial. ¿Podemos ver más de ella?"