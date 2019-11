Tres versiones coinciden en que José José descubrió que lo estaban envenenando

Tras la muerte de José José el pasado 28 de septiembre, varios amigos cercanos del cantante mexicano han decidido romper el silencio sobre la verdadera situación en la que vivía junto a su hija menor, Sarisa Sosa, y su esposa, Sara Salazar.

Primero fue el cantante Rey Bárbaro, quien declaró que considera que José José “murió de tristeza” por tantas traiciones y dolor acumulado. Ahora habló Paulina Mondragón, amiga cercana y confidente, quien conoció al cantante a través de su esposo.

En entrevista con el programa mexicano “Ventaneando”, reveló que por testimonio del “Príncipe de la canción” se enteró que una de las hijas mayores de Sara Salazar, Monique, lo desfalcó por 4 millones de dólares.

Pero la declaración que más sorprendió fue la que devela que José José, más allá de vivir en tranquilidad en Miami junto a su esposa e hija menor, vivía un infierno en que lo lo estaban envenenando.

Paulina recordó que en una ocasión que volvió a ver a su amigo “traía bufanda, un gorro, eran los huesitos, y se me colgaba. Me dice ‘es que Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos, porque ella dice que gordo yo no vendo’. Le costaba trabajo caminar”.

Después de verlo así, notó que José estaba recuperando peso. “Se fue y un día regresa, me habla muy tarde y me dice que está en una suite en la colonia Nápoles (CDMX), pero me dice por teléfono ‘me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y no me dejaron ir, salió en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades’. Él dijo que primero tenía muchas cosas que arreglar y después haría lo necesario”, sostuvo Mondragón.

“Lo llevan a una clínica, le hicieron estudios de nuevo y sale lo mismo, que tenía un tipo de envenenamiento. Yo le dije ‘¡y qué estás esperando!’, me dijo ‘hermanita, voy a Miami, en cuanto gane peso, voy a pedirle el divorcio a Sara, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel’”.

La amiga del "Príncipe recordó: “en el tratamiento descubren el cáncer de páncreas, fue un resultado de tantos estudios. Ya estaba encima lo de la serie. Me dijo ‘estoy viendo cómo hacer que Sara me firme para que no le tenga que dar nada más que el departamento’. Por primera vez en la vida lo vi convencido de algo que quería hacer, es la única vez que lo vi decidido”.

Sin embargo, ese momento nunca llegó, pues fue cuando Sarita Sosa llegó a México para llevarse al cantante a Miami, donde finalmente murió.

La versión de Paulina Mondragón coincide con lo dicho por el hijo de José José en noviembre de 2018. Y es que José Joel dijo hace un año que su padre llegó a México para realizarse estudios, po lo que le fue encontrado un tumor en el páncreas.

Y manifestó: "Aquí llega pidiendo auxilio, dijo 'algo me están haciendo, porque me estoy muriendo', él quería quedarse con nosotros y estaba muy a gusto, estábamos todos con él, Laura Núñez (ex asistente de José José), Marisol (hija mayor del cantante), su disquera".

“Hay un resentimiento por parte de Sarita para mi papá que ahorita está sacando. Cuando vino por él (a México) no quiso comer nada porque ella venía en la situación de que ‘están envenenado a mi papá’, el león cree que todos son de su condición”, denunció el hijo de Anel Noreña, ex esposa de José José.

Asimismo, Marysol Sosa tenía conocimiento de que a su padre lo estaban envenenando en Miami. Lo confirmó en una entrevista con la cadena Imagen Televisión, esta semana:

"Exacto, al parecer esas fueron situaciones por las que se separaron (José José y Sara Salazar), mi papá ya llevaba separado de esa señora desde hace tres años".

“Era algo que ya sabía, se han destapado tantas coladeras por así llamarlo, que yo estoy agradecida con el cielo, finalmente en un momento dado, mucha gente se le acercó a mi padre para decirle muchas cosas de su señora, el hecho que él no haya reaccionado, tendrá sus razones”, dijo Marysol resignada por las decisiones de su padre, aunque agradecida de que se esté conociendo la verdad.





