Triunfa cineasta mexicano en Chicago

Ciudad de México.- Al contar la historia de Arturo, un adolescente que desea salir del clóset y vestirse de mujer, el director Bruno Santamaría externó una catarsis personal por su historia propia, paralela a la de su protagonista, en el documental Cosas que No Hacemos.

Y tras diversas funciones en el Festival de Cine Internacional de Chicago, que concluye mañana, fue anunciado como ganador de dos premios: el Gold Hugo al Mejor Documental, y el Gold Q-Hugo, en el rubro de Out-Look Competitions, el cual reconoce trabajos en pro del desarrollo de la comunidad LGBT+ y las diferentes perspectivas de género.

"Estoy que no lo puedo creer, no es un premio, sino dos ¡qué felicidad!", exclamó en enlace telefónico desde Alemania el cineasta oriundo de Ciudad de México, de 34 años.

Sobre la experiencia del rodaje, en El Roblito, Tecuala (Nayarit), años atrás, contó que fue una catarsis para él también.

"Me pasó algo similar, en otras circunstancias y en otro momento, pero también me dio gusto realizarlo porque hubo un punto de coincidencia. Yo no había contado mi propia experiencia a varias personas, tenía un novio, y nos vinculó ese proceso de abrirse a una sexualidad honesta", relató Santamaría.

En la producción, que fue alabada por el director francés Sébastien Lifshitz, quien presentó en Illinois su filme Little Girl, el equipo siguió de cerca a Arturo, quien en su momento era el más grande de un grupo de niños y adolescentes, y que ahora es Dayanara.

"Fue un proceso de tres años, muy enriquecedor, y justo terminamos el documental a inicios de año. Es (una isla) en la que están todos, porque la mayoría de los adultos sale a trabajar y te das cuenta de cómo la soledad te apremia a muchas cosas. Hay mucha represión, homofobia, y todo es diferente para una persona que no es heterosexual".

Cosas que No Hacemos se presentará también en los festivales de Biarritz y Huelva.