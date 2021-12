Triunfa estilista chihuahuense en EU en concursos de belleza

/ Teryn Thatcher, de Wyoming / Daisy Sudderth, de Nebraska / Gracie Petry, de Louisiana / Sergio Salinas

Hasta Tulsa, Oklahoma voló en días pasados el estilista chihuahuense Sergio Salinas, como invitado a pertenecer en el equipo de peinadores de los certámenes de belleza Miss Teen 2021 y Miss USA 2021.

Su profesionalismo y trayectoria lo avalan para ser invitado a peinar también en Miss Universo, en el que ha colaborado en 10 ocasiones en diversas sedes por el mundo, como Bahamas, Brasil, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos y por supuesto en México.

En la final de Miss Tenn USA 2021, edición 70, en donde la ganadora resultó ser la representante de Florida, Breanna Myles, el chihuahuense estuvo tras bambalinas peinando a varias representantes, entre las que destacaron Teryn Thatcher, Wyoming, Daisy Sudderth, de Nebraska y Gracie Petry, de Louisiana, quienes se mantuvieron entre las finalistas.

Y para la final de Miss USA 2021, también Salinas estuvo presente estilizando el cabello de las mujeres más bellas de Estados Unidos, de donde fue seleccionada Elle Smith, una reportera de televisión local de Kentucky.

Sergio Salinas tiene tres décadas dedicadas al estilismo, en los que su crecimiento profesional se ha basado en el estudio constante, asistiendo a seminarios, entrenamientos y clases impartidas por importantes peinadores de talla mundial, como Klauss Peter Ochs de Alemania, Farouk Shami y Zenon, ambos de Estados Unidos.

Desde los 12 años supo que cortar el cabello sería su pasión, ya que de manera nata le cortaba el pelo a su familia, e incluso a él mismo. “Tomaba seminarios de peluquería profesionales, mucho antes de estudiar estilismo de manera profesional, me inscribí a uno y me preguntaron que a cual academia pertenecía y yo con orgullo les dije que a ninguna, y no lo podían creer porque veían las ganas que tenía de aprender y ser uno de los mejores”, comentó.

Con orgullo cuenta que fue discípulo de Alfredo Palacios, de quien aprendió mucho y lo valora como su primer mentor.

Como destacado profesional del estilismo, Sergio ha sobresalido entre los mejores de la ciudad en su salón de belleza, en donde realiza peinados para bodas y XV años, eventos especiales, así como cambios de look.

“No hay mujer fea, todas con cualquier cambio de look se ven hermosas, las veo irse de mi salón con una actitud muy diferente a como llegaron. Verse guapas las hace sentir con mucha seguridad y la estima muy elevada y por supuesto, eso a mi me da mucho gusto”, dijo.

“Así mismo en los concursos, las chicas ya traen su carga de seguridad, pero cuando ellas te dan tips de lo que quieren cuando las peine, al terminar su actitud cambia totalmente y salen al escenario con mucha actitud y súper seguras”, agregó.

La elección de los estilistas participantes en los concursos de belleza se realiza a través de las marcas patrocinadoras oficiales, quienes ya conocen y avalan el trabajo de cada uno y el chihuahuense ha figurado casi siempre entre los elegidos para asistir tanto al Miss Teen USA, Miss USA o Miss Universo.

“Estar tantas veces en este tipo de concursos, me hace sentir como 'pez en el agua'. Poco a poco vas conociendo a las chicas y cuando llegan a mi área de trabajo, yo ya las observé y vi que es lo que debo destacar de su personalidad, muy a parte de los ellas mismas quieren en sus peinados”, agregó Salinas.

“Me siento afortunado y bendecido porque realizo un trabajo que me gusta mucho, lo disfruto al máximo y asu vez me deja enormes satisfacciones, como viajar, conocer gente y sobre todo, poner a las mujeres más hermosas de lo que ya son”, finalizó Sergio Salinas.