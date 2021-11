Triunfa Hailee Steinfeld como heroína de Marvel

Reforma

Ciudad de México.- A los 13 años, por la película Temple de Acero, se convirtió en una de las actrices más jóvenes nominadas al Óscar en la historia. Seis años más tarde, The Edge of Seventeen, donde interpreta a una adolescente desorientada, la hizo princesa del cine indie.

Cuando decidió pasarse a la música, también triunfó: temas como "Love Myself" y "Starving" la transformaron en una estrella pop adorada por millones.

Resulta lógico que una chica que siempre ha dado en el blanco como Hailee Steinfeld, coprotagonice ahora la serie Hawkeye, de Disney+, interpretando a la superdotada arquera Kate Bishop.

El personaje, aparecido en los cómics de Marvel en 2005, es, guardando las distancias, alguien como la propia californiana. No tiene superpoderes, pero ha construido habilidades extraordinarias con base en el trabajo y la disciplina.

"Leí los cómics y aprendí que Kate es alguien altamente capaz en muchas áreas, además que es autodidacta", compartió la actriz de 24 años en videoentrevista.

"Me esforcé en hacerle justicia a esa parte de ella, hacer un buen trabajo físico y mental, llegar a un punto en el que pudiera hacerle frente a cualquier cosa. Me inspiraron mucho su ambición y su disciplina".

Años antes de que existiera el proyecto de Hawkeke, sus fans ya la postulaban para el papel de Bishop. Para no decepcionarlos, cuando fue contratada, se tomó todo con seriedad.

Con ayuda de su padre, un famoso entrenador personal, ganó agilidad y afinó los músculos hasta sentirse lista para aprender a usar el arco en el set. Pero no previó las medidas de seguridad.

"Había visto un montón de videos de expertos en la materia. Tenía una idea de cómo se sentiría agarrar un arco y una flecha. Llegué... y un arco y una flecha estaban en la mesa. ¡No podía esperar para tomarlos!

"Pero el maestro me habló hora y media de aspectos técnicos. Y fue increíble, pero cuando llegué al set me enteré ¡que no iba a tener que disparar nada!", recuerda, un tanto decepcionada.

Parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, la serie, de seis episodios, llegará este miércoles 24 de noviembre a Disney+. Inspirada en la serie de cómics que Matt Fraction escribió entre 2012 y 2015, sigue a Hawkeye / Clint Barton (Jeremy Renner) en una Nueva York post chasquido de Thanos.

Ayudada de su protegida, Kate Bishop, el más humano de los Avengers hará frente a traumas y a enemigos del pasado. Habrá aliados, como Yelena Belova (Florence Pugh), la hermana de la Viuda Negra, y enemigos clásicos, como Jack Duquesne / Swordsman (Tony Dalton, en su debut en Marvel).

"Nuestros personajes no se llevan tan bien. Al inicio se ve cómo Kate tiene reservas con Jack. Pero a nivel personal, a Tony lo amé. Fue encantador", dice sobre el actor mexicano.

Sobre Renner, quien lleva una década con el personaje del arquero, Steinfeld afirma que asumió, al igual que en la ficción, un papel de pupila. Pocos como él conocen las presiones de ser un héroe de Marvel.

El show tiene altas dosis de acción y thriller, pero su sabor particular es el navideño. La historia toma lugar en días previos a la Noche Buena, así que los héroes preferirían estar celebrando en familia que salvando al mundo.

"¡Navidad y Nueva York, qué mejor combinación! Hay mucha acción y aventura y una locura épica que te sacude constantemente, pero además de eso está esta profundidad y emoción y esta narrativa de personajes entrañables. Es una historia muy humana, orientada hacia lo familiar".

Atesora la poesía de Emily

A la vez que abraza a Kate Bishop y el Universo Marvel, Hailee dice adiós al personaje de Emily Dickinson. La tercera y última temporada de Dickinson, bioserie sobre la poeta, se estrenó a inicios de mes en Apple TV +.

"Ese personaje, esa mujer, esos poemas que escribió, serán siempre parte de mí. Estaré siempre inspirada e influenciada por ella. Estoy muy agradecida por haber participado en esa serie, por haber servido como una introducción a ella para muchos".