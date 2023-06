Triunfa Salma Hayek en la sexta temporada de 'Black Mirror'

Ciudad de México.- Como estrella de Hollywood, Salma Hayek personifica a una mujer común y corriente que un día descubre que su vida está plasmada en una serie lanzada por una plataforma de streaming global sin su consentimiento. Este es un adelanto de "Joan Es Terrible", el primer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror.

Aunque Kate Mara y Josh Hartnett no actuaron en el mismo episodio que Hayek, les hubiera gustado compartir créditos y escenas con la mexicana.

"Amo a Salma Hayek. Aunque no estamos en el mismo episodio algún día me gustaría actuar con ella porque es increíble. La conocí una vez años atrás con mi esposo y ella fue muy dulce. Amaría trabajar con ella y no puedo esperar ver el episodio en el que actúa", dijo Mara, en videoentrevista.

"Trabajamos juntos hace varios años atrás y sí, es muy dulce", agregó Hartnett.

Desde 2011, año en que fue lanzada la serie, los capítulos de Black Mirror se centran en cómo la tecnología afecta nuestras vidas. Sin embargo, para esta sexta temporada muestra historias más profundas con escenarios del futuro cercano rodeado de alta tecnología y finales inesperados.

Charlie Brooker es el cerebro detrás de la serie de televisión antológica británica de ciencia ficción distópica y costumbrista que hace una sátira de la modernidad. Es el productor y guionista.

"Charlie es un genio. Este es un guion muy oscuro, pero al mismo tiempo es una pieza muy humana. Pienso que el capítulo tiene argumentos muy fuertes como la soledad, alejamiento y el concepto del enamoramiento. Black Mirror es fuerte, pero también oscuro y por eso tiene muchos seguidores. La confusión es una de las habilidades de Charlie", compartió Hartnett.

Mara y Hartnett protagonizan el tercer capítulo de la temporada: "Beyond The Sea", donde en un 1969 alternativo, un par de astronautas se lanzan a la aventura en una misión espacial de alta tecnología. No obstante, la operación es algo arriesgada al grado que tienen que lidiar con las consecuencias de todos los actos. Comparten escena con Auden Thornton y Rory Culkin.

"Amo que el guion sea algo íntimo, pero también con cosas universales. Específicamente, este capítulo ('Beyond The Sea') es un trabajo bello", agregó Mara.

Las historias son futuristas y giran en torno a una figura humana torturada ante la indiferencia de una sociedad sin compasión, lo que cambian son las herramientas que enloquecen a los protagonistas.

Aunque Brooker suele criticar la tecnología, el internet y los algoritmos, rompió sus propias reglas y quiso experimentar al usar ChatGPT de OpenAI, un programa de Inteligencia Artificial (IA) para escribir uno de los capítulos de la nueva temporada, pero se dio cuenta que no era viable porque no había una idea original.

Los cinco capítulos no cuentan con una continuidad argumental, por lo que pueden verse por separado. La sexta temporada está disponible en Netflix a partir de hoy.