Triunfa Selena Gomez con su propia marca de maquillaje

CDMX.- A sus 31 años, Selena Gomez ha evitado las trampas potenciales del estrellato infantil para convertirse en una celebridad aún más grande, como adulta, con una carrera que abarcó nueve éxitos en el top 10 del pop y más de 24 sencillos de Platino u Oro, además de protagonizar la exitosa serie de Hulu Only Murders in the Building.

Y es su marca de maquillaje la que está rompiendo moldes. Rare Beauty ha ganado popularidad desde su debut, hace menos de tres años, pese a la competencia de muchas líneas de cosméticos respaldadas por celebridades. Su compañía ha tenido éxito en la industria de la belleza global, que mueve 250 mil millones de dólares, al crear un maquillaje simple y económico y aprovechar la inmensa popularidad de Gomez en plataformas como TikTok.

"La gente busca rendimiento y valor en sus productos, lo que Rare hace muy bien", dice Sable Yong, escritora sobre belleza residente en Nueva York. "Sí, es lindo. Sí, Selena Gomez es la fundadora, pero incluso si ella no estuviera en la imagen, son productos bien formulados que funcionan muy bien a un precio bastante asequible".

La marca está en camino, en 2023, de triplicar las ventas del año pasado. En 2022 la empresa desplazó 3.1 millones de unidades de su rubor más vendido. El producto cuesta, en promedio, 23 dólares (casi 400 pesos), lo que significa que sólo generó unos 70 millones en ingresos.

Vincularse a celebridades no es garantía de éxito. Los consumidores pueden no ser fieles, y muchas marcas relacionadas con gente famosa se han desvanecido después de un buen comienzo. A principios de este año, Kristen Bell cerró su línea de productos para el cuidado de la piel. Sephora dejó de vender las marcas de las celebridades de TikTok Addison Rae y Hyram Yarbro. Ariana Grande pagó 15 millones para quedarse los activos físicos de su empresa, r.e.m. beauty, de Forma Brands LLC, cuya gran apuesta por las figuras influyentes se agrió y la llevó a la bancarrota.

"Hay menos perdón para una marca de famosos", dice Rich Gersten, cofundador y socio gerente de True Beauty Ventures, firma de capital privado especializada en belleza y cuidado personal. "Si el producto no es bueno, no escalará o no se mantendrá en lo alto".

Rare Beauty no se enfocó en perseguir tendencias, como una paleta de sombras de ojos ingeniosas con docenas de colores. En cambio, creó artículos accesibles y fáciles de usar, incluido un delineador labial por 15 dólares (255 pesos) y una base líquida en 48 tonos por 30 (510 pesos).

La empresa también se fundó con una causa social en su núcleo, un sello distintivo de las marcas más jóvenes, pero no de los pesos pesados de la industria. Gomez ha sido una defensora de la salud mental, incluida la discusión pública de sus propias luchas. Rare se comprometió a destinar el uno por ciento de las ventas a su fondo interno, habiendo recaudado al menos 5 millones de dólares hasta el momento, según su balance de 2022.

Rare forma parte de un creciente conjunto de proyectos comerciales de Gomez. También cofundó Wondermind, una startup enfocada en mejorar la salud mental que fue tasada el año pasado en 100 millones de dólares; ha sido productora ejecutiva de programas en Netflix y HBO Max y ha formado sociedades con marcas como Puma SE.

Gran parte del éxito de Rare se atribuye a la base de fans de la cantante, que incluye más de 400 millones de seguidores en Instagram, pero la marca también cuenta con un equipo ejecutivo formado por veteranos de la industria. Joyce Kim, directora de productos de Rare y ex ejecutiva de Nyx Professional Makeup de L'Oreal, recibió la encomienda de Gomez de crear una línea que pudiera funcionar tanto para sus apariciones en alfombras rojas como en la vida cotidiana de sus clientes.

"Tiene que sentirse ligero y fácil de aplicar", considera Kim, "pero también tiene que aguantar para los eventos".

En cuanto al marketing, Rare se ha caracterizado por generar ruido en las redes sociales. La marca tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok y 6 millones en Instagram, y adapta el contenido a sus plataformas: aparecen stickers de ojos saltones en un tubo de rubor para la audiencia de TikTok. Las publicaciones que se centran en la salud mental tienen una resonancia particular en Instagram. No tener miedo a experimentar ha ayudado, según Katie Welch, directora de marketing de Rare.

Gomez también promueve la marca y comparte tutoriales en sus cuentas. En los primeros meses posteriores al lanzamiento de la misma, grabó horas y horas maquillándose para uno de sus programas de televisión, la serie de cocina de HBO Max Selena + Chef. Luego, el equipo redujo esas sesiones a clips que a menudo no duran más de un minuto. Otros fragmentos presentan a la estrella sincronizando los labios con sonidos populares de TikTok, con comentarios sobre los productos de Rare.

"La acogida de influencers y usuarios en línea ha sido abrumadoramente positiva", señala Artemis Patrick, director de comercialización global de Sephora.

La marca continúa sumando productos, como un delineador de ojos en gel, y expandiéndose; la distribución llegó recientemente a Indonesia e India. Otros productos de éxito incluyen un iluminador en polvo, un guiño a los brillantes iluminadores surgidos alrededor de 2010. Cuando comenzó a venderse, Mehdi Mehdi, director digital de Rare, se dio cuenta de que la marca puede revivir tendencias, no sólo crear propias.

"Nos habían dicho que la era del iluminador en polvo había terminado", comenta Mehdi. "Tenemos la capacidad de contrarrestar las tendencias".