Triunfan Kenia Os y Wendy Guevara en los MTV MIAW

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los MTV Miaw 2023 se vivieron este viernes como una explosión de contenido viral.

Estrellas de la música, personalidades de televisión y creadores de contenido se mezclaron para premiar lo mejor de la cultura pop y las redes, en una gala conducida por el reguetonero Guaynaa y la influencer Domelipa y que mañana emitirán MTV y Pluto TV a las 21:00 horas.

A las 20:45 comenzó la carrera, en el Center WTC, por el icónico gato rosa que funge como galardón. Con un recinto abarrotado por fans que obtuvieron entradas mediante dinámicas en MTV LA, los ánimos se elevaron y dio inicio la fiesta.

Sin el ausente Peso Pluma, Yng Lvcas se encargó de abrir el show con la canción del momento, "La Bebé", misma que ganó el premio por Perreo Supremo.

El público, que aclamaba a sus artistas favoritos, disfrutó momentos dignos de un video viral, pues compartieron besos de tres y uno que otro reto, como depilarse una ceja ante las cámaras.

Las polémicas no podían faltar: cuando se anunció que Kim Loaiza, quien no asistió, había ganado el premio Artista + Chingón, los fans de Kenia Os, con quien ella ha sostenido una rivalidad por años, la abuchearon.

La intérprete partía como favorita, y eso se notó cuando apareció en el escenario para deleitar con "La Invitación" y "Malas Decisiones".

También le entregaron los premios Artista Miaw e Himno Viral; éste, por el tema con que cerró su presentación, empatando a su "archienemiga", que también se alzó con el galardón a la Styler del Año.

"Siempre soñé con presentarme con mi música en este escenario, y lo llegué a cumplir gracias a ustedes. Muchas gracias por hacer que las cosas lindas sucedan", dijo Kenia al público.

Aislinn Derbez protagonizó uno de los momentos más esperados, pues anunció a Wendy Guevara, participante de La Casa de los Famosos, como la vencedora en la terna Icono Miaw.

El público había elegido a los ganadores a través de internet, y por ello le otorgó a Blackpink el premio Dominio K-Pop, y el de Artista en la Mira, a Peso Pluma.

Guaynaa, con "Pa' que Afinken", y Eladio Carrión, con "Quizás Tal Vez" y "Coco Chanel", hicieron vibrar el entarimado.

Unidos en grande

La alfombra verde de los MTV Miaw vio desfilar anoche a figuras de la música, la televisión y las redes sociales de este año.

Los anfitriones de la gala, el reguetonero Guaynaa y la influencer Domelipa, pasaron apresurados para llegar puntuales a la cita.

"Estamos muy felices de estar aquí, en los premios juveniles más grandes de Latinoamérica. Como host, me siento como en casa, me siento dueño del escenario y vamos a tener muy buena noche. No estoy para nada nervioso", dijo el también esposo de Lele Pons, quien no pudo acompañarlo.

Kenia Os, Bellakath, Mario Bautista, Kevin Kaarl, The Warning y Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, fueron algunos de los más esperados. Actrices como Bárbara López, Aislinn Derbez y Érika Buenfil también acudieron.

"Muy contenta de estar aquí, traigo un diseño mexicano y muy cómodo que me permita disfrutar la noche", aseguró la hija de Eugenio Derbez.

"Me habían invitado varias veces, pero por trabajo no podía venir. Ahora lo estoy disfrutando", dijo Buenfil.

Las estrellas de la casa Paramount+ Óscar Madrazo y su séquito de drag queens deslumbraron con llamativos atuendos.

"Estamos muy felices de estar aquí, sobre todo porque nos está yendo muy bien con la primera temporada de Drag Race México. Ha sido un ajuste increíble y hemos tenido muy buena respuesta del público, se están dando cuenta de que es un gran arte y que en el País es muy bien recibido", dijo Madrazo, el conductor.

Los protagonistas de Acapulco Shore y La Venganza de Mi Ex pusieron en ambiente a los fans, que se aferraban a la entrada del recinto para tomarse una foto.

La reina de los reality shows, Karime Pindter, fue de las primeras en llegar de una manera inigualable, dentro de un bloque de hielo, haciendo alusión a su podcast, "Karime Kooler".

"Ahora soy toda de hielo y la alfombra está muy caliente y hacía falta refrescarla un poco", dijo.

Los eliminados de La Casa de los Famosos Ferka y Jorge Losa, así como Sofía Rivera Torres, acompañada de su esposo, Eduardo Videgaray, también desfilaron.

"Esta es como mi primera participación en una alfombra fuera de La Casa... Vengo aterrizando, pero muy contento de seguir compartiendo con la gente", afirmó "El Albacete", como se le empezó a conocer a Jorge.

Fueron aplaudidos, asimismo, los creadores de contenido: La Divaza, Kimberly (del clan Las Perdidas) y Chingu Amiga, entre otros.

Los ganadores

CREADOR DEL AÑO

Hotspanish

REALEZA DEL REALITY

Marcos Ginocchio (Gran Hermano Ar)

COUPLE GOALS

Yurielkys Ojeda & Hi, Soy Valeria

TREND MASTER

Los de Ñam (comida)

'LA LOBA' DEL AÑO

Lizbeth Rodríguez

ICONO MIAW

Wendy Guevara

ARTISTA + CHINGÓN

Kim Loaiza

CELEBRITY CRUSH

Aarón Mercury

MIAWDIO

Yeri Mua

BOMBA VIRAL

Encontronazos de Yeri Mua

COREO CRACK

IAmFerv

HIMNO VIRAL

"Malas Decisiones" (Kenia Os)

DOMINIO K-POP

Blackpink

ARTISTA MIAW

Kenia Os

STREAMER DEL AÑO

Rivers

STYLER DEL AÑO

Kim Loaiza

FANDOM DEL AÑO

Pollitos de Colores (Rivers)

AMO DEL PODCAST

Un Tal Fredo

COMEDY BOSS

Chingu Amiga

JUNTE DEL AÑO

"Los del Espacio" (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK)

CREADOR GLOBAL

Claudipia

VIDEO DEL AÑO

"Te Quiero Tanto" (Kevin Kaarl)

ARTISTA + FLOW

Nicki Nicole

HIT GALÁCTICO DEL AÑO

"TQG" (Karol G y Shakira)

RIDÍCULO DEL AÑO

Las Aventuras de Martha Higareda

ARTISTA EN LA MIRA

Peso Pluma

KILLER SERIE Y PELI DEL AI

Merlina (Netflix)

PERREO SUPREMO

"La Bebé" (Peso Pluma y Yng Lucas)