'Truenan' Taylor Swift y Joe Alwyn... tras 6 años juntos

Taylor Swift y Joe Alwyn decidieron tomar caminos diferentes y terminar su romance tras seis años juntos, según Entertainment Tonight.

A comparación de las otras relaciones de Swift, esta vez, la cantante terminó su relación de manera amistosa y sin dramas.

"La relación acababa de seguir su curso. Por eso, no ha sido visto en ningún espectáculo", dijo una fuente cercana al medio, en referencia a que Alwyn no ha asisitido a conciertos del The Eras Tour.

Taylor Swift y Joe Alwyn comenzaron su amorío en 2016, una relación que ambas celebridades mantenían en privado.

"Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas. Creo que hemos sido muy privados con éxito y eso ahora se ha asimilado para la gente", expresó el actor británico de 32 años a la revista Vogue.

En varias ocasiones se rumoró sobre un posible compromiso, sobre todo cuando la intérprete de "Shake It Of" lució un anillo de diamantes en el documental Miss Americana.

Dicha noticia causó un gran impacto, pues en octubre de 2022, una fuente cercana a ET dijo que la pareja se encontraba "muy bien" y que su relación era "súper fuerte".

La separación se da a conocer luego de que Taylor, de 33 años, lanzó su décimo álbum de estudio Midnights, seguido de siete canciones adicionales incluidas en su edición sorpresa.

