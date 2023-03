Tunden a Ari Telch por foto con que despidió a Rebecca Jones

CDMX.- Ari Telch despidió el martes a Rebecca Jones con una foto sugerente donde aparece él posando con la actriz mientras le da un beso en la barbilla, lo que causó que los internautas lo criticaran.

"Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones", escribió.

A tan solo unos minutos de que posteara la imagen comenzaron a lloverle comentarios negativos, pues la actriz era muy querida por su público y no dudaron en defenderla.

"¿No tenías una imagen menos sugerente para honrarla? Parece que los hombres no pueden valorar a una mujer sin cosificarla y sexualizarla", escribió una usuaria.

"¿En qué momento pensaste que esa era la foto adecuada?, ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión?, No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable", dijo un internauta.

Ari Telch y Rebecca Jones compartieron la pantalla en las novela El Imperio de Cristal, que se convirtió en uno de los proyectos más conocidos de la actriz.

Jones murió el miércoles a los 65 años, se desconoce el motivo del fallecimiento, sin embargo, Jones fue sobreviviente de cáncer de ovario.

Hasta el momento Ari Telch no se ha pronunciado al respecto.