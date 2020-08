Tunden a Chumel por comentario sobre la pobreza y la delincuencia; le recuerdan sketch con Peña Nieto

Ciudad de México .-Nuevamente Chumel Torres es tendencia en las redes sociales por su polémicas declaraciones.

Este día publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sugiriendo que la pobreza no te lleva a la delincuencia.

"La precariedad no lleva a la delincuencia, lleva a echarle más huevitos para que te vaya cada día mejor con esfuerzo y disciplina. Ser un cobarde y un perro huevón sí lleva a la delincuencia. Apúntenle".

Eso generó muchas críticas. Ante esto contestó:

"Resulta que me están echando pedo por decir que es mejor ponerse a trabajar que delinquir. Esto ya no es de tener razón o no, es de que “me cae mal Chumel y todo lo que diga está mal”. La ira es muy fea, mijos. Se hace uno viejito muy pronto (Pregúntenle al viejito)".

Un tuitero le escribió:

"Un pend$%& que cobra miles de dólares por hacer sketches "cómicos" con corruptos y se pone hablar como si conociera la precariedad y el esfuerzo".

Esto en referencia a la comedia que hizo con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el 2018 Peña Nieto participó en un sketch con Chumel , a quien pidió ya no llamarlo “Mi Lord” y se despidió enviándole un corazón formado por sus manos.

Aquí otros comentarios que le dijeron a Chumel:

Fuente: www.elimparcial.com