Tunden a Paul Stanley por criticar la reasignación de sexo

CDMX.- El cantante Paul Stanley sorprendió a sus seguidores al comentar en su cuenta de Twitter que está en contra de que los niños puedan reasignar su sexo, pues considera que los padres deben aceptar la identidad sexual y género de sus hijos y no confundirlos.

"Hay una gran diferencia entre enseñar aceptación y que se esté normalizando e incluso alentando a los niños pequeño a que participen de un estilo de vida que les confunde para que luego se cuestionen su identidad sexual como si fuera una especie de juego, llegando los padres en algunos casos a permitirlo", dijo.

Anteriormente el vocalista de KISS había levantado rumores de que era homosexual, pero el cantante de inmediato lo negó.

"Hay padres que lo están normalizando como si fuese una especie de alternativa natural. Se creen que porque a un niño le gusta jugar disfrazado con la ropa de su hermana o a una niña con la de su hermano ya deberíamos llevarlo mucho más lejos por un camino que está muy lejos de la mera inocencia de lo que están haciendo", comentó.

El intérprete de "I Was Made for Lovin' You" también compartió su posición sobre el uso de los pronombres ahora se ha vuelto en una moda que puede confundir a los niños.

"Algunos adultos están confundiendo erróneamente al normalizarlo e instando a sus hijos a una situación que ha sido una lucha para aquellos a los que de verdad afecta, convirtiéndolo todo en una moda triste y peligrosa", terminó.

De inmediato internautas criticaron la postura y comentaron que están sorprendidos de que el vocalista tenga una mente tan cerrada.

"No puede ser que en exponente de rock como Paul Stanley tenga la mente tan cerrada como para criticar la reasignación de sexo, puro bluff con estos cantantes", escribió un usuario.