'Tuve una plática con la Virgen de Guadalupe': Pedro Sola

El popular conductor de TV Azteca, Pedro Sola, reveló ante las cámaras de televisión que había tenido una charla con la Virgen de Guadalupe

Sola de 75 años dijo en el programa Ventaneando que la morena del Tepeyac se había comunicado con él.

El conductor dejó en claro a sus compañeros que la Virgen le habló al oído, por lo que le cuestionaron que le había dicho.

Los comentarios de Pedro Sola surgieron después de que Tefi Valenzuela, expareja de Eleazar Gómez confesó que estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe.

El presentador destacó que a veces le habla la Virgen, e incluso confesó que una vez lo hizo y lo tiene muy presente.

“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”, confesó.

De inmediato, Daniel Bisogno se burló de su compañero y le comentó: “Te haces como el que la Virgen te habla”, insinuando que eran mentira las palabras de su compañero.