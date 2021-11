Twenty One Pilots cierra espectacular en el Corona

Reforma

Ciudad de México.- Los sinsabores que dejaron las cancelaciones de St. Vincent, Disclosure y The Kooks en la primera noche del Corona Capital se disiparon en la jornada de este domingo con la actuación de Twenty One Pilots y su poderoso rock con hip hop y electro.

Tyler Joseph y Josh Dun recompensaron a los melómanos que se apostaron en el escenario principal Corona con un destacado espectáculo de luces mulitcolor y audio que fue de "Good Day" y "Stressed Out" a "Heavydirtysoul" y "Jumpsuit".

"Gracias a Dios estamos aquí. Este es uno de los mejores lugares para tocar en todo el mundo y somos afortunados de estar aquí", dijo Tyler casi al inicio de su programa de hora y media.

Entre los 62 mil asistentes hubo de todo: niños, adultos, jóvenes de todos los estratos sociales y con todo tipo de atuendos.

Algunos hasta se colgaron luces navideñas y otros cargaron alas de angelito. La euforia estuvo desatada por la banda estelar gracias a sus melodías rítmicas y la disposición de sus integrantes para complacer.

Tyler se quitó la camisa, bailoteó, saltó entre los instrumentos e hizo un montón splits con las piernas como si fuera gimnasta.

Se puso un abrigo y una chaqueta de cuero. Tomó un líquido entre las manos, parecido a la brea, y se lo untó al micrófono. Todo un frontman.

"Chlorine" y "Bounce Man" generaron gritos al unísono del público, al igual que versiones instrumentales de "Cómo Te Voy a Olvidar" y Bésame Mucho", que sorprendieron a todos en la casi hora y media de show que darían.

Horas antes, la audiencia fue ingresando a cuentagotas, primero, a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez desde las 14:00 horas.

Con la californiana de ascendencia latina, Niko Rubio, se dio el banderazo de salida en el escenario principal, en el que con un set de media hora, puso buen ambiente, especialmente con el tema: "Saving Me".

La mejora del clima animó a mucha gente a emprender caminatas entre los cinco escenarios, presumiendo atuendos de todo tipo: chamarras conmemorativas del CC21, playeras de fan art, algunos camisas fluorescentes o como muchas chicas, con diademas de flores o luces.

"Esto ha sido una gran aventura, ustedes no tienen idea de lo agradecido que estoy con su País, con su bondad, con su bienvenida", fue lo que les dijo Will Joseph Cook a quienes acudieron a verlo al entarimado principal, ya entrada la tarde y muy animado por el cálido recibimiento.

"Girls Like Me" y "Be Around Me" fueron las dos canciones más aclamadas de la concurrencia. Y ya que concluyó su participación, el británico de 22 años ídolo de redes, se dio tiempo para tomarse la foto del recuerdo, acompañado de su banda.

Así como en la velada sabatina la sorpresa fue la estadounidense Ashnikko (porque conglomeró a un montón de fans), ayer, la princesa nórdica (y ya consagrada cantautora) Aurora, derrochó encanto y simpatía ante la chamacada que se repegó lo más posible al escenario principal para ovacionarla.

Sin quitarse su brazalete de certificación de vacuna y filtro sanitario, la noruega de 25 años agradeció a sus "guerreros", como llama a su legión de seguidores, todo el amor y cariño. Les cantó "Warrior", "Cure for Me", "The Seed" y "Giving into the Love".

"Te invito unos tacos de canasta y te enamoras de mí, tanto como yo de ti", le gritó un fan muy próximo a ella.

La artista preguntó que qué decía y le respondieron que el fan estaba loco. Entonces, otro chico le mostró un ramo de flores y ella pidió que se lo llevara. Lo puso junto a su pedestal.

"¡Ay, muchas gracias!", expresó, azorada, la cantante y productora cuando le aventaron un peluche de Dr. Simi. Todos se rieron y ella no entendió por qué.

Descalza y con su pulsera de Talent en el tobillo derecho, la intérprete quedó profundamente conmovida cuando tuvo acompañamiento masivo con luces de celular y encendedores al compás "Exist for Love".

Lanzando besos al aire se despidió y hasta mandó saludos al dron que merodeó a su alrededor y sobre su público.

Y la dupla de rock Royal Blood tuvo muy buena acogida, aunque sin tanta euforia como su antecesora.

"Figure It Out" y "Trouble's Coming" ensordecieron a la audiencia y prepararon al público para la llegada de los estelares de la noche.