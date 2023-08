Un acervo digital

Susuky Cortez/El Diario

Chihuahua, Chih.- La virtualidad es una parte del día a día y ha bridado la oportunidad de viajar a lugares asombrosos desde la comodidad de cualquier sitio donde nos encontremos. Los recorridos virtuales 3D están a un clic de distancia y los dispositivos son una máquina del tiempo que permite trasladar a las personas a sitios icónicos, como lo hacen los ingenieros Aracely López Terrazas y Fabricio Madrigal Vásquez mediante los ‘Recorridos virtuales Matterport’.

El viernes 25 de agosto en el Paraninfo Universitario, a las 7 pm, se llevará a cabo la presentación denominada ‘De la fotografía a la Virtualidad’, un escenario virtual que brindará a los espectadores la oportunidad de conocer diversos rincones del patrimonio cultural y natural del estado grande, un proyecto llevado a cabo a través del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua “Eká 2022”, impulsado por GSG Solution con el respaldo de Grupo La Norteñita, así lo dieron a conocer Aracely y Fabricio en entrevista para El Diario.

“En este evento presentaremos los resultados y la presentación de nuestra página web que albergará once Recorridos Virtual Matterport. Esto se logró a través del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua “Eká 2022”. Llgamos a virtualizar once recorridos, algunos son al aire libre como ‘La Cueva de las Monas’, ‘La Cueva Del Comanche’, ‘La Cueva de las Damas’ esos tres recorridos son pinturas rupestres, todos esos espacios habitados por apaches, son once recintos variados cada uno con un impacto cultural bastante impresionante”, dijeron.

“El proceso fue muy retador para nosotros, ya que llegamos a lugares que ni siquiera nos imaginábamos que existían. Sabemos la grandeza que

tenemos en el estado, pero hay tantas cosas ocultas que es muy sorprendente conocerlas y poder tenerlas virtualizadas les permite a todos el acceso. Los recorridos no tienen ningún costo, este viernes que es la inauguración de la página web y están en nuestra página de Facebook, es muy sencillo acceder a ellos. El plus que tienen son las etiquetas, cada recorrido tiene información relevante, el proceso de documentación de los recintos en específico, los que son al aire libre las pinturas rupestres no hay un guía y no es muy habitual que lo haya y en el recorrido se puede ver la información”, explicaron.

Desde 2016, la M. I. Aracely López Terrazas, (Ingeniería en Sistemas Topográficos, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua) y el M. I. Fabricio Alana Madrigal Vázquez (Ingeniería en Sistemas Topográficos, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua) ambos catedráticos de la UACh, cuentan con una empresa de consultoría geodésica, topográfica y geomática, llamada GSG Solution. Y fue durante la pandemia que los catedráticos Aracely y Fabricio llevaron a cabo la elaboración del recorrido virtual Matterport, para el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros.

“También llevamos a cabo el recorrido del Paraninfo Universitario, la UACH nos abrió las puertas para poder realizar estos recorridos y de ahí comenzaron otros recorridos, se acercaron personas que nos orientaron y llegamos a esta convocatoria que es Eka, logrando hacer los recorridos del Palacio Alvarado y casa Griensen en Parral, Chihuahua”

“Realmente no nos imaginamos todo esto que lo que está sucediendo, el impacto de cómo lo recibió la gente en redes sociales si fue muy sorprendente en un conteo de las visitas únicas, fueron 24 mil personas que visualizaron sobre los recorridos y es algo muy bonito, además revisando las gráficas en Facebook en total son un millón de personas las que han estado visualizando nuestro trabajo”, indicaron

Para poder visualizar los recorridos no se requiere de ninguna aplicación instalada, lo único que se requiere es tener conexión de internet en cualquier dispositivo que deseen ver el recorrido, acceder al link y disfrutar de la riqueza cultural y natural de Chihuahua.

“Para aquellas personas que poseen una tecnología más avanzada, como los sistemas óculos, esta plataforma ofrece un acceso a cada recorrido, donde se puede visualizar en estos lentes de realidad virtual utilizados para videojuegos y tener la experiencia como si estuvieran en el recinto, simplemente girando simplemente la cabeza y moviéndose con los controles y eso brinda otro nivel de experiencia. Esto es posible si se cuenta con esta tecnología y en la presentación en la que tendremos la exposición de los recorridos, ahí también tendremos una muestra de esta tecnología avanzada”, aseveraron.

UN PROYECTO FAMILIAR

Compartieron que el proyecto lo llevan a cabo Aracely López Terrazas y Fabricio Madrigal Vásquez, junto a su hija Nahomy Madrigal, quien es diseñadora egresada del ISAD. “Nuestra hija ha sido un elemento fundamental en este proyecto, es la persona que le ha brindado un impacto visual a este proyecto, ella es la quien toma las fotografías, las edita, se ocupa de todo lo visual”, dijeron orgullosos.

¿QUÉ LES APORTA ESTE PROYECTO?

“El poder fusionar una pasión que es lo que nos gusta ir a los museos y conocer, con nuestro trabajo y hacerlo en familia. Aunque no fue nada sencillo, pudimos ver el resultado y compartir con las personas lo que hemos hecho e invitarlas a conocer lugares que no han conocido y que por alguna razón no pueden llegar a esos sitios y que los motivas a conocerlos por medio de estos recorridos”, “Esperamos que esto siga creciendo y que las escuelas puedan también disfrutar y conocer todas las riquezas culturales que el estado grande tiene, posicionar a Chihuahua ante el mundo, se siente muy bonito el poder dar a conocer nuestra cultura y grandeza del estado. Tener esta herramienta para que se difundan los espacios, es una satisfacción de ver hasta dónde ha llegado, a partir de una simple idea llego y se multiplicó, es muy bonito ver esa reacción y en familia estar logrando, esto es algo increíble”, enfatizaron.