Un artista completo

Sergio Alvidrez/El Diario

Chihuahua.- El cantautor Germán Montero, estuvo en esta ciudad, para cumplir con un compromiso privado, y no perdió la oportunidad de visitar esta casa editora y compartir sus proyectos y novedades de su trayectoria, fue así que el artista, poseedor de una gran sencillez y enorme carisma, por medio de una amena entrevista saludó a su público chihuahuense, quien visiblemente se mostró muy contento de regresar a Chihuahua.

“Estar aquí es como estar en casa, es una sensación de volver a la tierra que me dio la oportunidad desde hace muchos años, cuando comencé mi carrera, Chihuahua siempre me recibió muy bien, tengo muchos amigos e historia aquí, y agradezco siempre a la gente ese cariño y apoyo”, expresó emocionado Germán Montero en entrevista para El Diario.

El cantante se presentó al lado de la Sonora Santanera en un evento privado para los maestros de la sección 42, un baile que se llevó a cabo el pasado sábado 11 de junio en el Centro de Convenciones.

De vuelta a los escenarios

Después de una larga espera, el estar de vuelta a los escenarios, el oriundo de Los Mochis, Sinaloa, aseguró que volvió a la vida, al estar de vuelta en los escenarios, también dijo que esta pandemia le dejó muchas enseñanzas.

“Estoy feliz de regresar a los escenarios y agradecido, definitivamente volví a la vida, pienso que es un antes y un después; la pandemia nos enseñó muchas cosas”.

“Sinceramente, disfruté mucho estos dos años estar en casa, Dios nos regaló mucho tiempo en familia y disfrutar de lo que hemos trabajado y construido a base de esfuerzo; sin embargo, sí hay un antes y un después, ahora que estoy trabajando lo hago con mucha más pasión, adrenalina y lo agradezco mucho porque ya extrañaba andar en las andadas”, dijo sonriendo.

Su proyecto como solista

Germán Montero se ha convertido en una de las personalidades y voces más características del regional mexicano, el seguir su sueño de ser solista, fue una decisión acertada, pues actualmente cuenta con 15 años de trayectoria que lo respaldan con su proyecto musical; refirió que ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su vida.

“Realmente no sé, porque jamás veo las cosas complicadas, siempre veo las cosas como aprendizaje, y como parte del día a día, trato de disfrutar los momentos que me brinda Dios, y eso se lo agradezco mucho, complicado ha sido lo de la pandemia, pero en mi carrera yo siempre he hecho lo que está a mi alcance y lo que Dios me da a entender, porque esto es de mucha disciplina”, indicó.

Su faceta como chef

En agosto del 2021, Germán incursiono en la temporada de MasterChef Celebrity transmitido por Tv Azteca, donde compitió con varias celebridades, llevándose el primer lugar el cantante sinaloense de 43 años de edad, y contó que le aportó en lo personal esta experiencia.

“Mucha sabiduría en cuestión de lo que estamos hechos y de lo que somos capaces los seres humanos, ahí me di cuenta de lo que soy capaz de hacer, estoy agradecido con Dios por esa oportunidad; salí de mi zona de confort y cociné con el corazón, jamás tuve caretas durante el reallity, todo se dio natural tal cual soy Ernesto Germán Montero Romo, a mucha gente le gusto y a otra no, pero, sin embargo, gané y esa transparencia me dio el trofeo”, indicó.

Refirió que gracias a su participación en este programa, le abrió muchas puertas, ya que tiene un proyecto en puerta con Discovery Channel que está por concretarse, y próximamente dará más detalles, además de otras invitaciones para la televisión, así como diferentes marcas se han acercado a trabajar de la mano del artista quien por ahora se encuentra enfocado en su música.

De estreno y con varias colaboraciones

El pasado 10 de junio, se estrenó la canción “A quién le importa”, la cual Germán grabó en colaboración con el grupo musical La Kura de Amor.

“Es un grupo de Los Mochis, Sinaloa, es un concepto gay, show, cómico, musical, es un proyecto muy padre, la canción ya la encuentran en todas las plataformas digitales. Y como solista, el viernes 17 de junio lanzaré un tema ‘Y todavía hay amor’ del compositor Ariel Barreras, el cual va de la mano con un videoclip espectacular, es una canción muy bonita, espero la gente lo apoye”, contó.

El artista contó que se encuentra colaborando con varios proyectos musicales y no descarto la idea grabar algún día con algún grupo chihuahuense y hacer una fusión del norteño con saxofón.

‘Estoy colaborando con quien tenga y no tenga trayectoria, siempre y cuando me guste el proyecto”, aseveró.

Proyectos

En el mes de julio, el artista se estará presentando en Costa Rica y Canadá.

“El 19 de junio estaré junto con la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional, presentándonos totalmente en vivo, y seguramente se va a estar grabando algo con ellos, y ya estamos en planeando hacer un concierto masivo aquí en Chihuahua, y es por eso que nos damos este tiempo de invitar a la gente a que descargue mi música en plataformas digitales, para que el día que venga al concierto en Chihuahua cantemos todos” puntualizó.