Un chihuahuense en Nueva York

El actor y conductor Polo Monárrez, platicó en entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua de lo contento y agradecido que se encuentra con la vida, disfrutando al máximo su estancia en Miami, Florida, viviendo al máximo su participación en la versión bilingüe de la popular telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" bajo el título de "Betty en Nueva York", interpretando a Wilson.

El chihuahuense, aseguró estar feliz: “A pesar de que ya estamos en la recta final realmente lo estoy disfrutando mucho, aunque con un poco de nervio, por saber cuál será el próximo proyecto, pero ésta sin duda fue una oportunidad muy padre y sobre todo bien aprovechada en toda la extensión de la palabra porque era algo que desde hace mucho estaba buscando”.

‘Betty en Nueva York’ que cuenta la historia de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una latina inteligente y habilidosa que reside en Nueva York y, después de seis meses de ser rechazada en múltiples entrevistas de trabajo debido a su falta de atractivo físico, decide aceptar un puesto por debajo de sus calificaciones. Luego consigue un trabajo en V & M Fashion como secretaria del presidente de la compañía, confiando en que eventualmente se elevará en los rangos.

Su personaje





Durante la entrevista el actor, platicó cómo ha hecho para llevar a cabo su personaje y nutrirlo: “mi personaje es completamente comedia, además que estoy rodeado de un gran equipo de trabajo, el reparto está genial, eso me ha ayudado mucho para llevarlo a la pantalla, algo que me motivó mucho al estar en uno de los set de grabación, me topé con una bandera donde tiene el escudo del estado de Chihuahua, me sentí feliz orgulloso siempre de mi tierra”, aseveró.

Además comentó que en lo que se identifica con Wilson es que él siempre es positivo: “a pesar de las adversidades el siempre ve hacia adelante, en eso sí me identifico con él, no importa si el carece de algo o le falta algo, el siempre trata de buscar la manera para salir adelante”.





Qué le deja ‘Betty en Nueva York’





“Sin duda una gran experiencia, gracias a este proyecto he conocido a muchos compañeros de trabajo, a unos no tenía el gusto y con otros se ha fortalecido la amistad y de conocernos a fondo, nos apoyamos definitivamente porque realmente acá estamos solos, una persona en particular me ha enseñado sobre el ego, no soy una persona que presuma lo que estoy haciendo, pero me ha hecho ver que el saberlo controlar, le da a uno mayor satisfacción y calma sin preocuparte, realmente me deja cosas increíbles y vivir en Estados Unidos que desde hace mucho era uno de mis planes, estoy en clases para mejorar el inglés, la forma de trabajar es un formato distinto y eso está muy padre, así que le agradezco a Dios por todo esto y ahora sí que donde él y el universo decidirán a donde me van a mover mientras me sigo preparando y estoy listo para donde me ponga”.





Su mensaje

Para todas las personas que les gustaría forjar una carrera como lo ha hecho él les dice: “que estudien, que no se rajen, que sigan sus sueños y que estén dispuestos a sacrificarse en el buen sentido de la palabra por las cosas que quieren, las cosas te pueden caer del cielo pero si no sabes trabajar para mantenerlas no te van a dar ningún resultado”, indicó.





Proyectos

“En concreto aún no, hay cinco cosas en las cuales hay posibilidades, pero obviamente estoy trabajando para que algunas de esas cinco cosas que están en posibilidad se pueda cumplir cuando menos una, mi intención es seguir radicando acá, hacer series, cine, teatro, seguir estudiando como lo comentaba para dominar el inglés y poder hacer castings en Estados Unidos”, explicó.

Su motivación

“Las personas que creen en mí, saber que mi familia está contenta y orgullosos de mis logros, sobre todo mi hermana, mis amigos y la gente que cree en mí”, expresó.

#Metoo

Su opinión sobre el movimiento que ha cobrado mucha fuerza, iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales, para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual: “A mí me parece perfectamente necesario que se haga este movimiento, las mujeres son lo más importante que hay en este universo y tenemos que respetarlas siempre, aplaudo que las mujeres alcen su voz”.





Su trayectoria

Doce años lo avalan donde ha participado en un sinfín de proyectos como actor en obras de teatro, series, telenovelas, eventos como conductor, lo cual han hecho que después de picar piedra, su recorrido se le abran las puertas como en esta ocasión, donde considera haber dado un paso más dentro de su carrera:

Además comentó durante la amena entrevista con la sencillez que lo caracteriza, que no es ni la mitad de lo que quiere llegar a ser, es una gran vereda lo que ha logrado hasta el día de hoy, pero es el principio de una carrera muy fructífera en la que trabajará día con día, para seguir poniendo en alto el nombre de Chihuahua.





Orgullo chihuahuense





Polo Monárrez ha picado piedra y ha logrado bastante pero aún va por más y con la sencillez que lo caracteriza, sigue abriendo camino para ser reconocido pero principalmente lograr los objetivos que se ha planteado como actor.

“Gracias a toda la gente que siempre está apoyándome en todo momento, a la gente que está a mi alrededor y cree en mí, los invito a que me sigan en mis redes sociales” concluyó.





Una de las frases favoritas de William Shakespeare:

“Los seres humanos y los sueños estamos hechos con la misma materia, el que no tiene la fuerza para seguir sueño, no tiene la fuerza para seguir su vida”





EL DATO:





NOMBRE COMPLETO: Jorge Leopoldo Monárrez Delgado

NACIO EN: Chihuahua, Chihuahua.

PROFESIÓN: Conductor y Actor

EDAD: 39 años

PESO: 80 kilos

ESTATURA: 1. 78 metros